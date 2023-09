Avec six points sur neuf depuis le début de saison, c’est avec confiance que La Hulpe s’apprête à affronter Walhain. Rachid El Baroudi, le T1 de La Hulpe, reste toutefois méfiant par rapport à son futur adversaire. "Même s’ils n’ont pas encore pris de point, on doit se méfier car ils ont très bien joué à Boitsfort. On récupère nos défenseurs et donc on a un effectif qui est presqu’au grand complet."

Walhain B

Malgré un bilan comptable toujours nul au terme des trois premières journées, Stéphane Wille (T1) reste optimiste pour recevoir La Hulpe. "Si on joue comme à Boitsfort, je pense qu’on peut prendre quelque chose ce dimanche. À nous d’essayer d’être plus régulier pour prendre des points face à La Hulpe que je ne connais pas trop."

Incourt B

Les Incourtois restent optimistes malgré une entame difficile. Cédric Hanot est content de la mentalité de l’équipe: "On travaille bien aux entraînements et j’espère qu’on pourra prendre nos premiers points ce week-end. Même si le Stéphanois a un peu changé, cela reste une équipe redoutable et leur bilan comptable l’a prouvé."

Stéphanois B

Au repos ce week-end, le Stéphanois a tout de même joué un match amical face à Beauvechain qui s’est terminé sur un score de parité. Grégory Garcia Duro, le T1, espère prendre les trois points ce week-end. "J’espère qu’on va pouvoir se défaire d’Incourt qui n’a pas encore pris de point cette saison. À nous de faire le job !"

Rixensart B

Derhe est out pour un petit moment mais Lorenzo Richiusa, le coach de Rixensart, peut compter sur l’ensemble de son noyau pour le match face à Boitsfort. Il se méfie toutefois de l’opposition qui l’attend. "Il ne faut pas s’attendre à avoir aussi facile que l’année dernière. Je connais quelques joueurs et l’entraîneur là-bas, on va avoir une vraie opposition ce dimanche."

Nivelles

Rose est toujours indisponible mais pour le reste, Gary Illegems n’a pas d’absence à déplorer. Il espère que le match à Saint-Josse sera synonyme de déclic. "Le contenu depuis le début de saison est insuffisant alors qu’on a pris sept points sur neuf. Il est temps qu’on allie la manière avec les points. Saint-Josse reste cependant une inconnue pour moi."

Ottignies

C’est avec satisfaction que Sébastien Eggerickx récupère l’ensemble des forces en présence. L’entraîneur d’Ottignies s’attend toutefois à une rencontre compliquée face à Saint-Michel. "On sait qu’on va affronter une bonne équipe. À nous de s’appliquer pour essayer de confirmer la bonne prestation à Nivelles et prendre des points à domicile."

Ittre B

La déconvenue à Evere ce week-end a été difficile à digérer. Olivier Dewez, qui remplace Stéphane Coffinet parti en vacances, se veut optimiste pour la réception du Polonia Limelette. "Si on se base sur le premier match, il y a moyen d’engranger des points. On reste néanmoins patient avec une jeune équipe qui va prendre du galon lors des prochains mois.".