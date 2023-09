Le tour des clubs du BW de P3B

Après un week-end de repos "où l’on a fait une séance interne pour mettre le système en place et surtout retravailler la finition, on espère engranger la marche en avant contre Ixelles car certains ont le maximum de points et c’est un écart qu’il faudra combler", note Alain Nzanza (T1).

AFC Brainois

Des joueurs vont rentrer face à Saintes. "Après une semaine plus calme avec toujours pas mal d’absents quand il n’y a pas match, il est temps de prendre des points, indique Pascal Hoffman (T1). Notre adversaire a six points et reste sur deux gros scores mais on va essayer de contrer ça."

Saintes B

Avec 12 goals inscrits en deux matches, "on est en confiance pour l’instant mais il y a encore du travail et il faut respecter chaque adversaire, souligne Kevin Benois (T1). Je ne connais pas du tout Braine, je sais qu’il y a eu une fusion, et j’aurai beaucoup de choix à faire avec 24 joueurs."

Ittre

L’équipe s’est isolée en tête. "Ça fait plaisir mais il ne faut pas s’emballer car il reste 27 matches, tempère Gaëtan Sempoux (T1). Je suis étonné car Villers a transféré pas mal de joueurs de Nivelles et prend beaucoup de buts, mais il faudra les prendre au sérieux."

Leclerc est en vacances.

Nivelles B

Trois défaites avec 15 goals encaissés. "On livre de bonnes premières mi-temps mais on a tendance à mal démarrer les secondes et il faut corriger ça car on enchaîne trois équipes qui vont jouer le Top 5 et qu’Olympic marque beaucoup", remarque Dimitri Veny (T1).

Bouquiaux, le capi, rentre.

Genappe B

La première défaite "n’a rien de dramatique car le match à Ittre aurait pu tourner à notre avantage, estime Yannick Leblanc (T1). On continue à faire tourner les jeunes et j’espère qu’Etterbeek jouera plus au foot car les contacts ne sont pas trop notre tasse de thé."

Waterloo B

Brussels City a encaissé 23 goals en 3 matches. "On doit réagir suite à notre première défaite et après ne pas avoir joué juste derrière, avance Pascal Leguillier (T1). L’adversaire ne fait pas un bon départ mais si on affiche le même état d’esprit léger, on se mettra à nouveau dans les problèmes."