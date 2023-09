Le tour des clubs de la P3D

Après le report à Incourt, l’équipe est bye ce week-end. "Deux semaines sans jouer, c’est un coup d’arrêt alors qu’on était bien en jambes, regrette Jabran Albahtouri (T1). Après avoir joué Stéphanois en amical, dimanche, on rencontre notre D1 Abssa, ce jeudi, pour garder le rythme."

Chastre B

Encore un gros morceau avec Mélin. "Ce sera un match difficile face à une équipe qui jouait déjà les premières places la saison passée, mais on doit continuer de la même manière sur le plan mental et peut-être un peu oublier le foot pour s’imposer physiquement", avance Jonathan Fadeur (T1).

Mélin

Objectif 12/12 pour les Mélinois "avant de rencontrer des équipes plus dures à manier, même s’il faut toujours respecter l’adversaire et se méfier d’une équipe ayant mal démarré, souligne Benoit Lamine (T1). Chastre est une équipe jeune qu’on ne connait pas bien mais on va là-bas pour gagner."

Grez B

L’équipe aborde son troisième match. "On est resté au repos le week-end car tout le monde n’était dispo, précise Nicolas Gilles (T1). SC Jodoigne sera un match compliqué car je les ai vus en Coupe et c’est du solide. On verra quel(s) joueur(s) de P1 j’ai à disposition."

Messaoudi est out.

SC Jodoigne

Après la déception d’Orp "où l’on est sorti du match après avoir encaissé, on sait comment faire pour relever la tête, indique Martin Dehut (T1). On devra utiliser notre expérience face à une très jeune équipe de Grez et malgré les absents (Puttemans, Collin, Degroote, Kabongo, Marchal)."

Huppaye

Le groupe est au complet. "Chez nous, il ne faut pas perdre le bénéfice du week-end précédent car si Bierges n’a pas encore de point, il ne perd pas sur des scores fleuves, analyse Gaëtan Gramme (T1). Gagner à Jandrain reste pour moi une surprise et la confirmation risque d’être plus dure."

Bierges

Après trois défaites, "il faut absolument prendre des points, avance Sébastien Goossens (T1). Huppaye vient de le faire mais ce sera un match un peu plus abordable pour nous sur le papier que les deux derniers, même si une partie du groupe a lâché quand on a encaissé contre Mt-St-André."

Jodoigne B

Jodoigne va déjà rencontrer un troisième favori. "Mont-St-Guibert sera encore une équipe d’expérience, constate Frédéric Stoffelen (T1). Il y a pas mal de blessées, le plus vieux a 21 ans et nos jeunes perdent vite les pédales dans leurs moments faibles. Ils doivent vraiment passer un cap."

Mont-St-Guibert

Voos, Cuypers et Torrekens sont indisponibles. "Les résultats de Jodoigne B ne sont pas en leur faveur et on va de nouveau rencontrer une équipe très jeune, remarque Gaël Vanderbrugge (T1). Mais l’objectif est de prendre un maximum de points avant d’aller à Op dans deux semaines."