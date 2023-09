L’affiche du week-end en P3D : Mont-Saint-André - Incourt, le derby du renouveau

En face, Bounougou et Vangu sont blessés, tandis qu’Arthur Degroot est suspendu. Après la remise du match contre Beauvechain, "on n’a pas su jouer d’amical et on a fait un entraînement classique, indique le T1 incourtois, Mehdi Sahnoun. On manque un peu de rythme tandis que notre adversaire a déjà trois matches dans les jambes. Cette équipe me fait peur mais le renouveau d’Incourt fait qu’on veut aller chercher quelque chose là-bas. D’autant que contrairement aux autres années, j’ai un noyau de vingt-deux joueurs à ma disposition."