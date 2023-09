De Wael veut contribuer au renouveau d’Ottignies

Avec trois points sur neuf, Ottignies n’a pas à rougir de ce début de saison. Corentin De Wael, le gardien du ROS, est d’ailleurs satisfait. "On a montré de bonnes choses depuis le début de saison mais il reste encore du travail. On a un match compliqué qui nous attend ce week-end face à Saint-Michel, mais on va essayer de prendre des points."