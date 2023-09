De joueur d’Abssa à meilleur buteur d’Ophain B

Un réalisme qui sourit au Genappien de 26 ans, déjà auteur de trois réalisations. "Je joue au foot depuis mes 4 ans et demi. J’ai commencé à Waterloo puis j’ai joué à Villers lors de mon déménagement, et ensuite un an et demi au RJ Wavre. Après un retour à Villers, je suis parti jouer en Abssa pendant plusieurs saisons (dans l’équipe ottintoise String Pénélope) parce que c’était trop dur de concilier le foot en club avec mon boulot dans la restauration à Nivelles. J’ai eu envie de recommencer cette année, je cherchais un club et le président de Braine a donné mes coordonnées à Patrick Longfils qui m’a fait venir à Ophain. Je ne dirais pas non au titre de meilleur buteur en fin de saison car mon but, à long terme, est d’intégrer l’équipe première en P2. Quant à la P3, ce serait pas mal de pouvoir viser la cinquième place même si on sait que ce sera compliqué."

À ce titre, les semaines à venir donneront une idée du réel potentiel d’Ophain vu le calendrier chargé (Ganshoren, Waterloo, Léo, Saintes, Olympic et Ittre) qui l’attend. "On va rencontrer de grosses équipes et il faudra être très concentré pour essayer de gagner. À commencer par Ganshoren (6/6), un samedi soir à Bruxelles, il ne faudra pas les prendre à la légère."