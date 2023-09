Walhain trouve déjà ses marques en P1

Ce match était coché dans l’agenda de pas mal de joueuses ayant évolué à Chastre. "Je pense que ça reste toujours particulier de rencontrer une équipe dans laquelle on a joué. En ce qui me concerne, mon passage là-bas ne fut pas une expérience très positive mais sans juger qui que ce soit dans la section féminine. Là, je suis surtout contente d’à nouveau évoluer dans un club où je profite sans me mettre trop de pression."

"Ce sera dur pour Chastre"

Sur ses deux saisons à Chastre, notre interlocutrice avait joué quelques parties de match en D1 et en D2. La situation actuelle du club ne la laisse pas indifférente. "C’est dommage de maintenir une équipe en D1 alors que ses joueuses sont déjà un peu démoralisées. D’autant qu’elles n’ont pas qu’une seule équipe et que leur noyau n’est pas très étoffé. On l’a vu avec leur forfait du week-end passé, leur saison sera très compliquée."

Pour en revenir à Walhain, "le maintien est le premier objectif mais on y va step by step, et ce sera peut-être possible de jouer plus haut que le milieu de classement par rapport à nos premiers résultats. On a fait pas mal de transferts, des jeunes mais qui ont des qualités. L’équipe est soudée avec des joueuses qui vont dans la même direction en compensant les faiblesses des autres. Pour ce week-end, on ne connaît pas Ixelles (6/6) mais elles ne seront pas à négliger car elles peuvent créer la surprise. Il faudra tout donner pour prendre à nouveau les trois points", termine l’ancienne joueuse d’Ottignies.