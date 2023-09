P3D: Pagnoul entame sa reconversion à Jandrain

Ce résidant d’Hannut aura connu une belle petite carrière. "J’ai fait la plupart de ma formation dans le Liégeois (Standard et Seraing) et j’ai joué trois ou quatre saisons à Orp et Jandrain en BW. Après un titre en P2 avec Gesves, j’évoluais à Huppaye ces deux dernières années."

Le coaching était la suite logique pour ce dépanneur poids lourds agricoles qui fêtera bientôt ses 38 ans et qui va apprendre aux côtés d’un ancien international belge. "Mon papa aussi a été coach, il m’a transmis la passion du foot et j’ai toujours bien aimé parler et diriger mes équipiers sur le terrain. Quand on a monté le projet à Jandrain, j’avais déjà émis la proposition d’intégrer le staff. Je n’ai aucune expérience mais j’ai la chance que Fred en ait énormément et mon but est d’en profiter au maximum. Surtout sur le plan psychologique étant donné que je suis plus sanguin que lui (rires). C’est quelqu’un de très généreux qui me laisse beaucoup de crédit et on a la même vision du foot."

Sportivement, "je m’attendais à un autre début de saison mais il nous manque seulement un petit déclic. Je suis sûr qu’on va rebondir et on travaille pour faire un résultat dès ce samedi contre Chaumont." Noël est en vacances.

Ronvau B tentera aussi de prendre ses premiers points. "Ça ferait le plus grand bien par rapport aux efforts fournis lors des deux premiers matches puisque c’était moins bon samedi dernier", note Christophe Aubecq (T1). Closset (cuisse) et Gaudoux (suspendu) sont absents.