P3B : Musette (Villers B) a démissionné

Cédric Musette a annoncé son retrait comme T1 de Villers B suite au 0/9 (20 goals encaissés) de l’équipe. "Ça me trottait déjà dans la tête après une préparation difficile et un manque de présence qui ne permet pas de changer la dynamique. Il y a beaucoup de frustration et de déception dans mon chef car je n’aime pas abandonner, je ne l’avais d’ailleurs pas fait à Nivelles, mais j’ai besoin d’un minimum de respect des consignes car on ne peut pas prendre autant de goals comme ça. J’aurai quand même passé une belle saison avec certains joueurs et deux mois avec les autres, ce qui a quand même créé des liens."