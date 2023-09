Les trois coups ont sonné pour le Relax Jodoigne Volley Club

En 2020, elle a pris un nouveau numéro de matricule au sein de la fédération de Volley-ball Wallonie/Bruxelles (5229) au nom du Relax Jodoigne Volley Club, soit le même nom que l’ancien club. Elle en assure le secrétariat, sa maman, Agnès Levieux, la présidence.

Après l’épisode du Covid, Christelle Levieux a cherché une salle pour pouvoir démarrer une saison sportive. Encore fallait-il recruter des joueurs et des joueuses. "On a lancé une campagne de recrutement fin de saison dernière. Nous n’avons eu des réponses que de filles, aucun garçon ne s’est manifesté", signale Christelle Levieux.

Quatorze filles - de 12 à 17 ans pour les plus jeunes et des anciennes joueuses plus expérimentées qui avaient arrêté le volley-ball il y a très longtemps - forment aujourd’hui le groupe. "Nous donnons deux séances d’entraînement, le lundi et le jeudi de 20h à 21 h 30 dans la salle des sports de l’Athénée de Jodoigne. Nous avions le choix de nous contenter des entraînements ou d’inscrire en plus l’équipe en championnat. Je trouvais plus motivant de jouer en compétition même si au début, il faudra prendre la rencontre comme un bon entraînement. Nous avons inscrit l’équipe en provinciale 4 dames. Nous jouons les matchs à domicile le dimanche à 16 h, toujours à l’Athénée. Nous rejoindrons le complexe sportif dès que celui-ci sera disponible", poursuit Christelle Levieux.

Celle-ci prend en charge l’administration du club. "Les joueuses plus âgées m’aident pour tout ce qui concerne l’encadrement du groupe. Elles font beaucoup de choses. Les nouvelles découvrent leur nouvel environnement."

Défaite 0-3 face à Chaumont

Le premier match de championnat du nouveau club était programmé dimanche dernier en provinciale 4B dames. "Nous avons été battues 0-3 (15-25, 9-25, 9-25) face à Chaumont. Nous sommes clairement toujours en phase d’apprentissage. On ne s’attendait pas à gagner", poursuit Christelle Levieux.