Le tour des clubs du BW en P1 et P2

Les Chastroises ont très bien entamé la partie contre Walhain avant de s’écrouler. "On était bien organisé au départ, on mène 2-1 à un moment, puis on commet une petite erreur sur le 2-2. À partir de là, plus rien, on s’est relâché et on a couru derrière le ballon, résume Léo Noemi (T1). BX sera encore un gros morceau mais on persévère et on continue à travailler."

Wavre Limal

Défaite sur le plus petit écart à St-Michel. "On est passé à côté de notre sujet car si c’est 0-3 à la pause, il n’y a rien à dire, puis on s’est mis au niveau de l’adversaire, regrette Mohamed Riani (T1). On connaît le White qui bosse bien avec les jeunes, on devra travailler et mettre nos occasions au fond pour prendre nos premiers points."

Provinciale 2

Lasne Ohain B

L’équipe n’a pas trouvé la solution à Kosova (0-0). "Un petit goût de défaite car on a fait un très bon match avec une possession de balle énorme, mais il nous manque toujours l’attaquante pour marquer face à une équipe d’une certaine expérience, note Paulo Guimaraes (T1). On va essayer de récupérer les points perdus contre Uccle car on serait premier si on avait gagné."

Nivelles

Premier succès à St-Michel B, 2-3. "On manque toujours de concentration en zone de finition et de lucidité devant le but mais, cette fois, on a été chercher les trois points, positive Rudy Dechamps (T1). On fait trois entraînements cette semaine pour essayer de jouer la victoire contre le White Star."

Waterloo Lion’s

Premiers points perdus contre Ronvau: 2-2. "Mis à part le score et l’égalisation concédée à la fin, on est contentes de ce qu’on a fait pour notre deuxième match en P2, signale Aya Rzine (capitaine). On connaît le BX pour l’avoir souvent rencontré en amical et on a recruté des anciennes de chez eux."

Ronvau

L’équipe sera bye ce week-end après un bon partage chez les Lion’s. "Un score logique étant donné qu’il y a eu des occasions et une erreur de la gardienne de chaque côté. Ce fut aussi un bon match avec pas mal d’intensité, et chaque équipe aurait pu l’emporter", résume Guillaume Lengelé (T1).