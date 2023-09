Après avoir empoché son premier point samedi dernier face à Saint-Michel, les Gréziens veulent enchaîner. "On continue d’avancer et je ne regarde pas trop l’adversaire car je suis focalisé sur la progression de mon équipe. La mentalité est bonne mais le contenu offensif reste un point faible", analyse le T1 Pierpaolo Giunta.

Giurdanella est suspendu pour deux semaines.

Kosova –Waterloo

Déplacement périlleux pour les Waterlootois dimanche après-midi. "Nous avons eu un match amical lundi soir contre les Espoirs de la RAAL et comme l’adversité était d’un très bon niveau, nous nous sommes bien préparés pour affronter Kosova", lance le T2 Jonathan Vanonckelen.

Après de nouveaux examens, la saison de Diego Delph est en réalité terminée. Iacona et Capon sont de retour.

Tubize-Braine B –Lasne-Ohain

Les Tubiziens vont jouer leur troisième derby en quatre semaines. "Tous les matchs seront compliqués dans cette série et encore plus ce dimanche face à une équipe bien huilée. Je n’ai rien à reprocher à mes gars par rapport à la défaite de dimanche car le plan de jeu a été respecté et l’envie était présente. Il faut juste gommer les petites erreurs de jeunesse", raconte Didier Bargibant (T1).

Velasco Plaza est blessé alors qu’Alaoui est incertain.

Les hommes de Christophe Collaerts ont été privés de matchs depuis deux semaines. Il va falloir remettre rapidement la machine en route. "On en a profité pour soigner les bobos et organiser un match amical mais nous sommes impatients de regoûter à l’influx nerveux du championnat. On s’attend à une partie compliquée face à des jeunes qui ont du talent mais nous avons les armes pour les contrer et il faudra être à 100% et surtout faire preuve de réalisme", confie le T1 lasnois.

La saison de Romain Goffette est terminée (ligaments croisés) alors que Laklia a passé une IRM du genou.