Entraîneur d'Ophain, Romuald Lecocq a collectionné les titres de champion et de meilleur buteur

Rayon foot, il est entraîneur d’Ophain pour la quatrième saison et il a le football dans le sang, lui qui a collectionné les titres et les performances pendant toute sa carrière. "J’ai été champion dans toutes les divisions, de la P4 à la Promotion", se souvient le joueur qui a décroché des titres avec Houtain (P4 et P3), RJ Wavre (P1 et Promotion) ainsi que le RCS Brainois en P2 du temps de Vincent Kohl. À Braine, il a aussi été entraîné trois saisons par un certain Felice Mazzu. "J’ai fait toutes mes classes de jeunes au Sporting de Charleroi avant de rejoindre Nivelles pour mes débuts en équipe première en Promotion avec Jimmy Haynes comme entraîneur."

En plus de Nivelles, Houtain, Braine et Wavre, son CV renseigne aussi des saisons à Grez-Doiceau ainsi qu’à Genappe, juste après avoir acté la fusion avec Houtain, ainsi qu’à Ophain où il aura joué deux saisons avant d’enfiler le brassard rouge.

Mais Romuald Lecocq, c’était surtout un buteur hors normes. "J’ai aussi pour particularité d’avoir décroché le titre de meilleur buteur dans toutes les séries. Mon record ? 59 buts avec Houtain en P4."

L’homme ne regrette rien, "si ce n’est peut-être le fait de n’avoir pas pu toucher à la nationale. Lors d’un match du temps où je jouais à Wavre, des scouts de D1 étaient présents dans la tribune mais je me suis blessé après dix minutes de jeu."

Aujourd’hui amateur de padel, "comme tout le monde", Romu a aussi eu comme grande passion la balle pelote. Avec son frère Thierry et ses parents Thierry et Patricia, la balle pelote était une histoire de famille. "J’ai joué une vingtaine d’années à la balle, jusqu’en troisième division. Je regarde encore les résultats mais aller voir une lutte est devenu rare."

Logique quand on sait que ses deux enfants, Elaïne et Léon, lui demandent toute son attention, "comme il faut savoir que je joue toujours au foot en Abssa avec Vetuso, une équipe qui évolue à Genappe en D2, que j’ai rejoint cette année après avoir été champion la saison dernière en D2 avec New Arquois."

À 37 ans, Romuald Lecocq garde la forme et de l’énergie qu’il insuffle à ses joueurs. "Le foot reste une passion. Quand j’ai arrêté de jouer en provinciale à 33 ans, j’aurais pu continuer mais c’était le bon moment de faire autre chose. Je peux me consacrer au coaching, j’ai mon brevet UEFA B et si je me sens très bien à Ophain, j’espère toujours aller le plus haut possible."

Et pourquoi pas, dans un premier temps, avec Ophain qui a réussi son début de championnat. "Je ne compte pas la première saison du Covid puis nous avons pris 40 points la saison suivante et 60 la saison dernière. Ici, on a commencé par un 6/6."

Ses pronostics

Rixensart – Woluwe2

ES Braine – Lasne-Ohain BX

Etterbeek – Stéphanois1

Wavre-Limal – WalhainX

Ophain – La Hulpe1

Saintes – Chastre1

Villers – Ronvau1

Braine B – Clabecq1

