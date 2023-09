D2 Dames: Des frissons et des larmes de joie à Waterloo

Le match contre Flémalle s’est pourtant joué sur le fil (25-24). "On l’a relativement bien démarré et on menait de six points à la mi-temps. Notre adversaire a alors changé de système offensif et défensif tandis que nous avons un peu péché par indisciplines et précipitation, et elles sont revenues grâce à leur expérience de douze années à cet échelon. On a finalement gardé notre avance mais ça a été relativement chaud."

"Un coup de boost terrible"

Tout se passe bien jusqu’à présent "mais il ne faut pas aller trop vite, continuer à s’acclimater et on verra les progrès dès la deuxième partie de saison. On travaille le fond de jeu depuis deux ans et c’est OK à ce niveau-là, maintenant on va s’attaquer à la puissance et à l’impact. Quoi qu’il en soit, cette première victoire va nous donner un coup de boost terrible alors qu’on est déjà 28 à l’entraînement, et tous les points pris ne sont plus à prendre."