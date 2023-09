Auderghem - Genappe : Un choc des titans en P1 qui arrive un peu tôt

Fabio Magnoni, quelles sont vos impressions après votre prise de fonction ?

Le quatuor avec Jacques Verhelst, Stéphane Bukens et Julien Carpentier fonctionne très bien même si cela prend évidemment du temps car il y a beaucoup de choses à faire. Nous sommes toujours en période de rodage et dans une forme de préparation mais on progresse et cela avance.

Quelles traces ont laissé le remue-ménage provoqué par le départ de Christophe Mortier ?

Je mentirais si je disais que les joueurs n’ont pas été touchés mais j’évite de m’étendre sur le sujet. J’ai pris le train en marche et je ne juge pas ce qu’il s’est passé. Le groupe a rapidement démontré son envie d’aller de l’avant et cela m’a rassuré.

Vous étiez encore à Genappe il y a quelques semaines. La rencontre de samedi soir sera donc placée sous le signe des retrouvailles.

Ce sera effectivement très spécial et malgré mon départ pour Auderghem, j’appréciais vraiment tout le monde à Genappe, y compris Julien Darquenne à qui je souhaite toute la réussite possible.

À quel type de match doit-on s’attendre ?

Ce match au sommet arrive un peu tôt pour nous mais le calendrier est ainsi fait. Genappe réalise un bon début de championnat, l’équipe est complète, les postes sont doublés et ce sera difficile. Je pense qu’il y aura de l’engagement mais ce sera fermé et les détails auront leur importance. Genappe voudra confirmer ses bonnes intentions alors que de notre côté, une victoire pourrait véritablement lancer notre saison et offrir un énorme capital confiance à tout le monde.

Si vous aviez pu emmener un joueur de Genappe dans vos valises, lequel auriez-vous choisi ?

Le profil d’un garçon comme Sami Bensedik m’a beaucoup plu pour sa capacité à éliminer facilement un adversaire en un contre un.

Le noyau sera-t-il au complet samedi soir ?

Benazzi a repris la course alors que Siroux et Verdeyen sont incertains.