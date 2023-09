P2B : Ophain retrouve La Hulpe et bien d’autres rencontres intéressantes le week-end prochain

Rixensart

La réception de Woluwe "se présente bien et on a à cœur d’aller chercher une première victoire à domicile, annonce Pierre Schoenfeld. Mais on sait qu’il y a de la qualité en face et on va essayer de ne pas tomber dans le piège."

Lasne-Ohain B

Pour le déplacement à l’ES Braine, "ce sera compliqué, comme tous nos matches pour le moment, remarque Gilles Stéphany. On offre trop de buts à l’adversaire et on rate beaucoup. Il faudra se montrer plus réalistes dans les deux rectangles."

Saintes

7/9 pour Saintes qui reçoit Chastre "qui reste une équipe bien organisée avec en ses rangs un attaquant comme Kuci qui sait marquer un but. Il faudra rester vigilants", prévient Dorian Nizot qui sera privé de Aarab, Barras et Grisay

Chastre

Le déplacement à Saintes "sera compliqué, lance Hassan Riani. On savait que septembre serait difficile, c’est le cas même si on aurait pu avoir un ou deux points en plus, et il faut laisser du temps au groupe. On n’aura rien à perdre à Saintes ou l’on jouera crânement notre chance, en espérant quelques retours."

ES Braine

Toujours à la recherche d’une première victoire, l’ES Braine reçoit Lasne-Ohain B "qui est dans la même situation que nous, remarque Michaël Ghion. Ce ne sera pas évident mais pour éviter de cogiter et à domicile, il nous faut les trois points."

Anphoux est suspendu et Champagne en vacances.

Wavre-Limal

Le match face à Walhain "est très important, prévient Sam Ballieux. Avec notre 1/9, on n’a pas le choix et il faut prendre des points. Le groupe vit bien, s’entraîne bien, et salue les retours de Van Den Berg, Debluts et Nicaise, ce qui va faire du bien."

Walhain

Delhasse a une rupture des ligaments et sa saison est compromise. Walhain était au repos le week-end dernier "et le groupe a rechargé ses batteries pour repartir sur de bonnes bases à Wavre-Limal ", espère Cédric Verté.

Clabecq

Le déplacement à Braine B "s’annonce compliqué mais on avait misé sur un 5/15 pour nos cinq premiers matches et on les a, relativise Pietro Di Sciacca. Braine, c’est jeune, cela joue au foot avec un gros cœur et il faudra s’en méfier. Il faudra être à la hauteur pour pouvoir suivre le rythme."

Stéphanois

"Il va falloir se relever après notre dernière défaite contre Braine, lance Rénald Pansaerts. Ce ne sera pas facile car le calendrier ne nous est pas favorable avec un déplacement à Etterbeek. Si l’on joue comme le week-end dernier, on peut s’attendre au pire."

Villers

Villers a bien réagi à Lasne-Ohain "mais il faudra le confirmer chez nous contre Ronvau, une équipe montante face à laquelle on devra se montrer très méfiants. Il faut retenir les leçons de Clabecq", prévient Frédéric Balan.

Pietrons est en vacances. Niangbo et Gochi sont de retour de suspension.

6 buts :Carlier (Braine B).

3 buts : Akono (ES Brainoise), Es-Sadiki (Saintes).

2 buts : Van Stalle (FC Walhain A), Diallo (La Hulpe A), Grazys (Lasne-Ohain B), Pilotte (Lasne-Ohain B), Oliveira (Rixensart A), Schumacker (Ronvau A), Maeyens (Saintes), Bruno (Villers-la-Ville A), Crauwels (Ophain A), Deneubourg (Stéphanois).

Les étoiles

Ce week-end

3 étoiles : Di Sciacca (Ophain), Renard (Rixensart), Riffi (Saintes), Willaert (Chastre), Artigas (Limal), Akono (ES Braine), Mohimont (Ronvau), Danniau (Clabecq), Ratajczak (Lasne-Ohain B), Mbala (Villers), Kouka (Braine B), Diallo (La Hulpe), Deneubourg (Stéphanois).

2 étoiles :Crauwels (Ophain), L. Defrenne (Rixensart), De Pascale (Saintes), Kano (Chastre), Laloux (Limal), Champagne (ES Braine), Javaux (Lasne-Oain B), Makena (Ronvau), Hakiki (Clabecq), Serez (Villers), Carlier (Braine B), Wiame (La Hulpe), Prevot (Stéphanois).

1 étoile : Dolmen (Ophain), T. Engels (Rixensart), El Bakkali (Saintes), Amato (Chastre), Moermans (Limal), Delestienne (ES Braine), Verrept (Ronvau), Molinaro (Clabecq), Ngueliele (Lasne-Ohain B), Van Roy (Villers), Weekes (Braine B), Ceusters (La Hulpe), G. Basile (Stéphanois).