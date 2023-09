P2B: Auteur de quatre buts ce week-end, le Loup Loan Carlier a déjà croqué six fois

Toujours est-il qu’en rajoutant les deux roses plantées lors du premier match de la saison à Wavre-Limal, il en est déjà à six réalisations. "Ce n’est pas compliqué. J’ai marqué lors des deux matches que j’ai disputés avec la P2. Je n’étais pas présent lors du deuxième match face à Walhain."

Logique car Loan fait partie du noyau de la D3 dont il est monté au jeu lors du match face à Ciney. "Je me bats pour être titulaire avec la D3 mais il y a beaucoup de concurrence dans le noyau et comme je suis l’un des plus jeunes, je dois saisir ma chance quand elle se présente."

Continuer à disputer de bons matches et marquer des buts avec la P2 est sans doute le meilleur moyen d’y parvenir. "Jouer en P2 est aussi intéressant. Cela me donne du temps de jeu et je suis agréablement surpris par le niveau de la série. Moi qui arrive du Hainaut, je ne pensais pas découvrir un si bon niveau en Brabant."

Après avoir fait ses preuves en élite à Tubize puis avec les espoirs de l’Olympic et de la RAAL, le garçon qui réside du côté de La Louvière découvre autre chose à Braine-l’Alleud. "J’étais à la recherche d’une équipe première, j’ai reçu plusieurs offres de clubs de D3 puis Braine s’est manifesté et m’a convaincu. J’ai découvert ici un super staff, aussi bien en D3 qu’en P2 et la façon dont le club fonctionne avec ses différents noyaux est la bonne formule."

La preuve dans les chiffres avec le RCS Brainois qui réalise un bon début de championnat avec ses deux équipes premières. "Avec la D3, on a déjà rencontré deux favoris et le bilan de 6/12 est bon. Quant à la P2, on est en tête avec un 7/9 et on vient de disputer notre meilleur match à Stéphanois, même si on peut toujours mieux faire."