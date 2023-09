Les Dames 2 régionales de La Raquette championnes de Belgique

En éliminatoires du Brabant, l’équipe a connu sa seule défaite face au TC Justine Henin. "On a perdu les 4 simples et gagné les 2 doubles mais comme les doubles ne valent plus qu’un point en Brabant, on a perdu la rencontre." Malgré tout première de sa poule, l’équipe wavrienne a ensuite battu le Racing en demi-finale puis Forest Domaine en finale. "Championnes de Brabant, on s’est retrouvées dans le tableau final en interrégions. On est allé gagner à Spa en quarts de finale puis en demi à Hasselt avant de battre Neuf Bonniers (Huy) en finale grâce à un plus grand nombre de jeux gagnés."