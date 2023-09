D3A ACFF: Pour remonter au classement, Jodoigne devrait jouer comme il s'entraîne

Le talent est déjà bien présent et ne demande qu’à exploser. Pour franchir un palier, il prend la direction de Liège pour une première saison parmi les U18 élites de Seraing et la suivante avec la réserve du RFC Liège.

De la formation au football adulte

Le voilà maintenant en D3 à Jodoigne "pour une raison de proximité (il habite Perwez) mais surtout pour me retrouver dans un championnat d’adultes car avant ça, ce n’était que de la formation."

Pour le jeune homme (19 ans), Jodoigne représente le club idéal pour faire le saut. "J’ai vu quelques matches de l’équipe comme nous avons rencontré Jodoigne en amical la saison dernière avec Liège. J’ai bien aimé la façon dont Jodoigne jouait et la discipline de jeu et cela n’a pas changé."

Malgré des résultats décevants, il ne regrette pas son choix. "Certainement pas. Il est clair que l’on espérait mieux au classement mais quand je vois comment se déroulent les entraînements, c’est vraiment bien. D’ailleurs, si on jouait comme on s’entraîne, le bilan chiffré serait totalement différent."

C’est bien là le problème et le coach Steve Dessart est le premier à en faire le constat: c’est le week-end que cela coince, pas en semaine. "C’est compliqué", reconnaît Matteo, qui travaille comme paysagiste.

Et pourtant, le Jodoigne qui s’est incliné samedi soir chez le leader d’Onhaye n’avait rien d’une équipe de bas de classement. "Chez un bon adversaire, on a vraiment très bien joué. Tactiquement et défensivement, nous étions bien en place, avec quelques occasions intéressantes, mais la carte rouge de Nicolas (Lapierre) a changé la physionomie du match."

Quant à savoir pourquoi les Canaris peuvent être bons un week-end et moins bons le suivant, le mystère demeure entier. "Je ne sais pas l’expliquer mais il est évident que si on pouvait jouer tous les week-ends comme on vient de le faire, la situation ne pourra que s’améliorer."

Couvin, un tournant dans le championnat

C’est même urgent car Jodoigne (1/12) reçoit Couvin (0/12) dimanche à la Cabouse pour un match qu’il sera impératif de remporter. "C’est un tournant dans le championnat. Si on perd, cela risque d’être le coup de trop qui pourrait nous enfoncer. Une victoire, par contre, pourrait enfin lancer notre championnat et une série de bons résultats."