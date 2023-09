Un titre à Nil, un premier point à Grez, Orp supérieur, le derby pour le Rebond… Le débrief’ du week-end sportif en BW

En balle pelote, Nil-Saint-Vincent s’est adjugé le titre de la Régionale 2. En foot, Grez enlève son premier point, Genappe s’adjuge le derby (P1) et Orp-Noduwez "marche" sur Jodoigne. En basket, exploit de Nivelles en Coupe et succès du Rebond en P1. Au semi-marathon de Nivelles, deuxième succès pour Paquet et Saussez.