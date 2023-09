Buts: Ceusters (1-0, 27’), Bruno (1-1, 45’), Van Roy (1-2, 58’), Nachtergaele (1-3, 87’).

Lasne-Ohain tenait le bon bout en ouvrant la marque à la demi-heure mais la suite fut pour Villers. "La réaction fut très positive, apprécie Frédéric Balan. C’est le troisième match où l’on est mené mais les garçons ont bien réagi en égalisant juste avant la mi-temps puis en gérant bien la seconde période avec un bon état d’esprit et des contres qui nous ont permis de faire mal au bon moment. C’est notre première victoire de la saison et les trois points étaient les plus importants lors d’un déplacement toujours très compliqué."

En face, "on dispute une bonne première mi-temps, on est alors mieux dans le match que Villers, le 1-0 est logique puis le but concédé juste avant la mi-temps change tout et on est retombés dans les travers dans lesquels il ne fallait pas tomber, regrette Gilles Stephany. Sur la seconde mi-temps, il n’y a pas grand chose à revendiquer et on paie toujours notre mauvaise préparation."

RW Woluwe – Ophain 0-2

Buts: Crauwels (0-1 et 0-2, 14’ et 91’).

Ophain a fait le plus difficile en ouvrant rapidement la marque par Crauwels mais il a fallu attendre les arrêts de jeu et le 0-2 signé par le même Crauwels pour se rassurer. "Notre avantage d’un but à la mi-temps était immérité car si Woluwe mène 3-1, il n’y a rien à redire", remarque Romuald Lecocq.

La montée de George à la pause fait du bien, Ophain se crée à son tour de belles possibilités de plier le match, et c’est Crauwels qui s’en charge en fin de rencontre. "Cela reste une très belle victoire chez une belle équipe."

La Hulpe – Wavre-Limal 1-0

But:Ouarda (1-0, 80’).

L’unique but de la rencontre inscrit par Ouarda à dix minutes du terme sera suffisant pour La Hulpe.

"Ce fut un match en plusieurs phases, résume Jonathan Cadron. Ils ratent un penalty, on frappe sur le cadre et c’est 0-0 à la mi-temps. On marque en contre en fin de rencontre et si on a mieux joué qu’eux et hérité d’un plus grand nombre d’occasions, ils auraient pu prendre un point."

Du côté de Limal, "un nul aurait été plus logique, regrette Sam Balieux. On a disputé une première mi-temps correcte, Dresse rate un penalty, puis nous n’avons plus été bons dans le jeu en seconde période mais sans leur laisser trop d’occasions."

Chastre – Rixensart 0-0

Pour Hassan Riani, coach de Chastre, "le 0-0 est logique car chaque équipe a eu sa mi-temps. On a été inexistants en première et meilleures en deuxième mais j’ai un goût de trop peu car il est toujours dommage de taper du poing sur la table et de devoir faire des changements pour que le groupe se réveille. Tout le monde doit se remettre en question."

À Rixensart, "le match nul est logique, confirme Pierre Schoenfeld. Les deux équipes ont manqué de réalisme durant leur mi-temps et le résultat reste bon car on a tenu le zéro derrière et dans des conditions compliquées. Je ne comprends pas non plus l’arbitrage qui ne sanctionne pas une agression sur un de mes joueurs en première mi-temps ni le coup de coude que reçoit mon défenseur en fin de partie, ce qui nous a obligés de terminer le match à dix."

Stéphanois – Braine B 2-6

Buts: Kouka (0-1, 6’), Carlier (0-2, 25’), Destain (0-3, 34’), Deneubourg (1-3 et 2-3, 44’ et 58’), Carlier (2-4, 2-5 et 2-6, 80’, 86’ et 90’).

Braine connaît une entame de match parfaite et mène 0-3 à la demi-heure. Le temps d’accuser le coup, Stéphanois rentre à son tour dans la rencontre et revient à 2-3 à l’heure de jeu. Tout redevient possible mais Braine peut compter sur un Carlier en état de grâce qui va planter quatre buts, dont trois au cours des dix dernières minutes. "On a douté quand Stéphanois est revenu à 2-3 mais après avoir été bousculés vingt minutes, on a vite retrouvé notre jeu et notre victoire est méritée", apprécie Alain Campion.

Clabecq – ES Braine 1-1

Buts: Akono (0-1, 12’), Hakiki (1-1, 50’).

Un but de chaque côté, deux exclusions (Faitah à Clabecq et Amphoux à l’ES Braine) et un résultat nul qui satisfaisait plus Clabecq que son voisin. "On s’en sort vraiment très bien et je tiens à féliciter Braine-le-Château qui a joué avec son cœur et mieux que nous. Mon équipe n’était pas présente", reconnaît sportivement Pietro Di Sciacca.

Du côté de l’ES Braine, "c’était un bon derby, un match engagé dans le bon sens du terme, analyse Michaël Ghion. On méritait un peu mieux, surtout après notre bonne première mi-temps au cours de laquelle Clabecq n’a pas une occasion. Mais une fois encore, on laisse l’adversaire revenir dans la partie et avec un point, on n’avance pas."