L’entame de match et la première période sont genappiennes et c’est Kera qui doit sortir un double arrêt magistral dès le quart d’heure de jeu sur des tentatives de Van Ophalvens puis de Maistriaux. La possession de balle est logiquement à mettre à l’actif des locaux mais les occasions nettes ne sont pas légion. Berdayes et Kanyinda s’essayent à distance alors qu’en face, la RUTB procède en contre-attaques mais se heurte à une arrière-garde bien en place et sûre de ses forces.

Le début de seconde période est tubizien et on sent que les jeunes gars de Didier Bargibant se sont fait remonter les bretelles à la pause. Plus inspirés, plus mobiles et surtout plus combatifs, les Fusionnés en veulent davantage. Adham effectue quelques déboulés intéressants sur son flanc gauche mais la dernière passe fait trop souvent défaut. Genappe laisse passer l’orage, revient dans le coup mais Maistriaux loupe l’immanquable à la 60e face à Kera. Cinq minutes après sa montée au jeu, Maxence Decroes ne se fait pas prier et transforme son premier ballon en but via une reprise de la tête sur un centre parfait de Van Ophalvens. Les visiteurs sont K.O et ne parviennent pas à déstabiliser la bonne organisation genappienne. Malgré quelques incursions et une fin de rencontre terminée avec quatre attaquants, la RUTB doit s’avouer vaincue.

"Le plan de jeu a été respecté et on se fait punir sur une de nos seules petites approximations défensives dans un moment où nous avions le dessus sur notre adversaire, rageait le mentor tubizien Didier Bargibant. Il nous a manqué de la maturité et surtout de l’efficacité dans les dernières passes et les dernières courses. Le 3/9 ne reflète pas notre bon début de saison mais cela fait partie de l’apprentissage."

La technique du derby

Arbitre: Éric Godard

Cartes jaunes: Gohi, Detollenaere, Guilleaume, Gaggini

But: Decroes (1-0, 65')

GENAPPE: Malbrancke, Van Ophalvens, Gacio Cabrera, Garcia Fernandez, Pête, Berdayes, Simon (60' Decroes), Kanyinda (60 'Bensedik), Boulerhcha, Maistriaux (81' Boreux), Detollenaere.

TUBIZE-BRAINE: Kera, Diallo (60' Bationo), Moustatine, Hazard (74' Fichaux), Bouabid (76' Michiels), Adham (68' Vandekerkhove), Bokota, Guilleaume, Gohi, Misiti, Gaggini.

L’autre rencontre en P1

Premier point pour Grez-Doiceau

Grez – Saint-Michel 0-0

GREZ: Swalens, Albahtouri, Kankonda Kankonda (60' Belhadj), Khay (75' Kisonde), Aramian, Sy, Colard, Niagoua Kameni, Del Piero (62' Lecaille), Guirdanella (85' De Loose), Bahati Masanka.

Les Gréziens ont pu savourer et pousser un ouf de soulagement avec ce premier point de la saison ! Grâce à ce partage, ils quittent la dernière place du classement et laissent la lanterne rouge à Uccle. Au terme d’une rencontre globalement fermée où Grez joue bloc bas et tente de ne pas laisser d’espace à un adversaire très technique et agressif, la formation de Pierpaolo Giunta aurait même pu prendre les trois points en toute fin de match si le retourné acrobatique de Lecaille n’avait pas trouvé sur sa route un dernier rempart bruxellois en état de grâce. "J’attendais une confirmation après le bon match face à Auderghem et les joueurs ont répondu présents. On commence à trouver le rythme et nous sommes sur le bon chemin", racontait le mentor grézien.