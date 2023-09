Ni panique ni stress au Speedy qui est capable de mieux: "À nous de trouver des solutions"

Une défaite qui n’inquiète pas le coach qui prend du recul par rapport à la situation: "Cela fait deux saisons qu’on n’est pas vraiment attendu et qu’on a fourni de beaux résultats mais avant ça, quand l’équipe est descendue de Régionale, elle a dû se reconstruire et remonter la pente. Il y a eu des play-off oui, mais ils étaient parfois dus à des désistements. Cette saison, la P1 est homogène et a bien évolué. À nous de trouver notre place et des solutions."

Avec la visite samedi au RPC Anderlecht et la réception quatre jours après de l’École Européenne (venue tout droit de P2, elle a accepté de remplacer au pied levé la P1 du FB Ixelles qui a arrêté les frais juste avant le début du championnat), le Speedy et son coach peuvent se reprendre. "Ce sont deux matchs à notre portée mais il faut les jouer et rien n’est facile. On a déjà deux défaites au compteur et on n’a pas encore croisé le fer avec Ottignies, Excelsior, Anciens 13 ou Braine 2001. Le RPC a trois revers mais doit être pris au sérieux. L’École Européenne peut nous convenir au niveau du jeu. De notre côté, mes gars savent jouer, ils ont le niveau. Ils doivent juste trouver les options collectives."

"J’ai des grands garçons dans l’équipe et tout le monde est conscient de nos manquements collectifs"

Il n’y a donc pas péril en la demeure guibertine mais le Speedy traîne justement une réputation d’équipe plus fragile en déplacement. Celui qui attend les Guibertins à la salle Simonet a donc tous les attributs du piège.

Une souricière dont le coach Sempels ne veut plus entendre parler: "Cela commence à m’irriter cette tendance. Un déplacement, ça reste un match de quarante minutes sur deux anneaux. Notre préparation n’a pas été formidable mais là on est rentré dans le vif du sujet. J’ai des grands garçons dans l’équipe et tout le monde est conscient de nos manquements collectifs. On doit retrouver le bon rythme et la juste dynamique."