Nationale 3B: Deux matchs marathons pour Walhain et Nivelles

C’est aussi sur le score de 3-2 (25-22, 15-25, 25-17, 30-32, 15-12) que Nivelles a gagné face à Machelen. Les adversaires des Aclots sont candidats au titre. "Machelen a une jeune équipe, très bonne en réception avec des attaquants qui montent assez haut. Nous avons de notre côté un chouette mélange entre joueurs d’expérience et jeunes joueurs. Nous avons eu plusieurs balles de match au quatrième set. Nous n’avons pas pu en profiter en raison de la fatigue. On s’est repris au cinquième set. On a fait la différence grâce à notre banc plus étoffé. Nos changements ont porté leurs fruits", soulignait Youcef Aharrar, le coach des Aclots.