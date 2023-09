N3B : Guibertin bat Chaumont au terme d’un duel de 3 heures

Les deux équipes allaient-elles remettre cela une troisième fois ? Eh bien oui. Guibertin s’est à nouveau imposé au tie-break après avoir mené deux sets à rien. "Pour une première rencontre de championnat, les spectateurs ont été servis. Les deux équipes ont produit du beau volley-ball. Notre ténacité a été récompensée. Nous avons pu sauver un point alors que nous étions menés 2-0. Au bout des quatre premiers sets (NDLR: 25-22, 30-28, 25-27, 23-25), il n’y avait qu’un point d’écart entre les deux équipes", soulignait Frédéric Schmitt, le secrétaire de Chaumont.

Un joueur albanais dans les rangs guibertins

Ce dernier était impressionné par la nouvelle recrue albanaise de Guibertin. Les visités ont en effet aligné Klevi Gjinollari, un jeune opposite de 202 cm arrivé de Tirana suite à l’engagement de son père au Shape à Mons. "J’ai hésité à le titulariser. J’estimais que Benjamin Tomasetti pouvait nous apporter beaucoup à l’opposite. Lorsque j’ai vu la nouvelle recrue à l’échauffement, j’ai pris la décision de le faire jouer, signale Arnaud De Coster, le coach de Guibertin. Le joueur sera intégré à notre équipe, il s’entraîne deux fois avec la ligue A, une fois avec nous."

Son apport a été indéniable pour les visités. Au tie-break, les Chaumontois ont craqué (15-10). "Guibertin a mieux résisté à la chaleur, souriait Frédéric Schmitt. Au final, on peut se montrer déçu de ne pas avoir gagné mais satisfait d’avoir sauvé un point."

À Guibertin, le sentiment était inverse. "Je suis plus déçu d’avoir perdu un point que satisfait d’en avoir gagné deux, surtout après avoir mené deux sets à rien. Nous avons commis trop de petites fautes tactiques. Si on joue contre plus fort que Chaumont, il faudra les éviter", reprenait Arnaud De Coster.

La série est assez forte. Machelen joue le titre, Kruibeke a une bonne équipe, Nivelles s’est renforcé, de même qu’Evere. Sans oublier Guibertin et Chaumont qui ont rassasié les spectateurs lors de ce premier match.