D3A ACFF: Une forteresse perwézienne trop rapidement prise d’assaut

Pour ses débuts en D3, le matricule 2364 peut être crédité d’un bon début de saison et les deux défaites face à Aische et Manage ne doivent pas venir entacher un bilan de 6/12 plutôt encourageant pour un promu. "Nous avons une toute nouvelle équipe et un nouveau staff et il faut savoir être patient. La machine se lance, la mayonnaise commence à prendre et tout le monde doit encore trouver ses marques et passer le cap de la Nationale. L’important, c’est que l’on apprenne de nos erreurs et que le château de cartes ne s’écroule plus comme ce week-end. En D3, chaque approximation se paie cash et les détails font toute la différence."

Présent au club depuis la saison 2020-2021, le portier de 24 ans se félicite de la campagne de transferts et du bon mix entre jeunes et anciens. "On sent que le groupe vit bien et que l’entente est bonne entre les différentes générations. De nombreux joueurs ont rejoint le club et même si je suis un des plus anciens, je dois moi aussi m’adapter à de nouvelles conditions de travail avec de nouveaux joueurs et un nouveau coach. Il y a de la qualité à tous les étages et je suis convaincu que nous allons faire une belle saison."