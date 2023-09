D3A ACFF: "Avec cette mentalité, Braine ira loin", assure Luca Santinelli

La différence ? "On a perdu beaucoup d’énergie dans les courses. Et on a quand même quelques occases mais on a un peu failli dans la dernière passe. Cela dit, on a zéro regret car on est sur la bonne voie et si on joue tous les matches avec cette mentalité, des points on va en prendre encore plus. Surtout qu’on vient de rencontrer l’un des favoris et qu’on n’a pas à rougir de notre prestation. La chance tournera pour nous les prochaines semaines puisque notre début de saison est réussi et on est confiant pour la suite."

L’intéressé, qui travaille à la Ville de Charleroi en tant qu’employé administratif, juste à côté du stade du Sporting, avait été victime de la concurrence jusque-là. "J’ai continué à travailler car mon temps allait arriver et même si ce n’est pas un cadeau de commencer contre le favori, il faut répondre présent quand le coach en a besoin et je suis content d’avoir été au rendez-vous."

Originaire de Mont-sur-Marchienne, le joueur de trente ans a disputé la quasi-totalité de sa carrière du côté de Gosselies. "J’avais envie d’un changement, d’un nouveau défi et de sortir un peu de ma zone de confort car j’étais à Gosselies depuis sept saisons, plus les équipes de jeunes. Il y a deux ans, j’avais déjà Jan Lella comme équipier et nous étions coachés par Olivier Suray (l’ancien T1 brainois, NDLR). Là, il était temps de remettre quelques carolos à Braine (rires). C’est un changement pour moi mais il n’est jamais trop tard et je ne regrette pas mon choix car j’ai la chance d’être bien entouré par le staff et l’équipe."