D2 ACFF: Vincent Rousseau reste confiant malgré le début de saison en demi-teinte de Rebecq

Le Guibertin d’origine sait que la saison est encore longue et que la pièce peut tourner rapidement en faveur des Rebecquois. "On a montré de bonnes choses dans le contenu depuis le début de saison, constate-t-il. Mais il nous manque pour l’instant ce petit brin de chance qui pourrait faire changer les choses. Je suis sûr que quand la première victoire tombera, la machine sera lancée."

Une prochaine occasion se présentera la semaine prochaine à Binche qui a pris cinq points en quatre rencontres depuis le début du championnat. "Ce sera un déplacement difficile dans le Hainaut mais il faut prendre des points pour ne pas entrer dans une spirale négative."

Une intégration immédiate

Arrivé d’Aische (D3 ACFF) lors du mercato estival, son transfert avait fait beaucoup parler en province de Namur à cause d’un timing assez tardif. Mais le portier de 24 ans ne regrette absolument pas d’avoir choisi Rebecq: "Je connaissais déjà plusieurs joueurs ici et l’ambiance est vraiment excellente. En plus, notre défenseur, Nicolas Grégoire, vient aussi d’Aische et cela a contribué à super bien m’intégrer au groupe."

L’ancien du Standard et de Virton est aussi reconnaissant du travail du staff au quotidien. "Notre coach, Dimitri Leurquin, et l’entraîneur des gardiens, Jean-Marc Thielemans, font vraiment du bon travail. La concurrence est saine avec Baptiste Vervondel et je suis très content d’être passé à un échelon supérieur durant l’entre-saison."

Reste à Rebecq à aller chercher cette première victoire pour définitivement lancer la saison des pensionnaires de D2 ACFF. Vincent Rousseau va tout faire pour y contribuer avec l’espoir, pourquoi pas, d’aller chercher un premier clean sheet cette saison en championnat.