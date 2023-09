Belle réussite pour le Kid’s Challenge VerTT à Sart-Dames-Avelines

Une organisation rondement menée par le club local des VerTT qui a dû composer avec un invité pas trop prévu: la foire agricole. Les joies de l’organisation et l’art de composer avec les situations inattendues mais au final, tout s’est parfaitement déroulé pour que chacun puisse vivre une belle journée sportive.

De nombreux jeunes avaient fait le déplacement dont plusieurs jeunes filles à l’image de Louise Chantraine qui disputait sa toute première course. Un moment d’émotion pour elle, mais aussi pour Olivia, sa maman, qui l’accompagnait pour l’occasion. "C’est suite à sa demande en rentrant de son entraînement du mercredi où elle m’a dit qu’elle voudrait vraiment essayer une course, soulignait la maman un peu étonnée par sa rapide envie d’aller en compétition après trois semaines d’entraînements seulement. J’ai accepté de nous lancer dans cette nouvelle aventure pour toutes les deux."

Une expérience intense pour la jeune fille née en 2015. "Samedi matin, l’adrénaline et le stress montants, Louise ne savait pas si elle devait rire ou pleurer. C’est grâce aux encouragements des supporters et parents présents sur place que Louise a tenu bon sur le circuit. Au dernier tour, je l’ai vue serrer les dents, tirer la langue mais elle n’a rien lâché et a terminé ses tours ! Le sourire immense sur son visage fait gonfler de fierté et d’amour mon cœur de maman."

Louise, elle, était plutôt ravie. "C’était dur, j’ai mal aux mollets mais je suis trop contente."

Finalement, Louise est troisième au classement des filles. "Quelle surprise ! Je suis heureuse de l’avoir soutenue et surtout d’avoir écouté la demande qui venait d’elle et elle seule. Elle sait déjà bien ce qu’elle veut et elle est sans doute déjà repartie pour la suivante samedi prochain à Orp !"