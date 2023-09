Régionale 2B Dames : Les jeunes joueuses de Castors Braine sont en train de trouver leurs marques

La confiance et l’adresse retrouvées avec 7x3 en seconde période, Braine profitait également d’une forte tension entre les Bruxelloises et leur coach qui ne prenait quasi plus aucune décision lors des dix dernières minutes (43-31 ; 30e). Les Castors, qu’on n’attendait pas à pareille fête, enfonçaient le clou pour l’emporter largement au final: 63-41.

Un joli succès collectif pour un groupe en pleine progression. "On a pris une claque lors de notre premier match à Fleurus, relate le coach Brismée. Mais on réagit bien et après Tintigny, on signe ce second succès. Le groupe a montré des ressources et les filles ont joué en équipe. On a bien ressorti le ballon, le cuir a voyagé et on retrouve une belle adresse lors du troisième quart avec quatre paniers inscrits des 6,75 m. Je suis content car on a produit notre jeu et on est bien resté dans le canevas défensif. Je ne sais pas ce qui s’est passé en face mais on a bien gêné les Bruxelloises et on mérite ce succès."