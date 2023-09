Perwez s’écroule en six minutes sur le terrain de Manage

Le 0-0 à la pause reflète plutôt bien la physionomie de la rencontre mais la reprise de la seconde période sourit à des Manageois qui plantent le 1-0 via Di Vrusa.

Orgueilleux, les Brabançons wallons réagissent rapidement et passent même devant au marquoir grâce à un doublé de Timothée Mba.

Bien en place jusque-là, les Perwéziens reculent et se font surprendre de manière incompréhensible en moins de temps qu’il ne faut pour le dire. Un penalty de Debauque et un doublé de Florian Fromont crucifient des visiteurs qui ne se remettront jamais de ces uppercuts. Score final : 4-2.

"Des erreurs d’inattention nous coûtent trois buts coup sur coup et c’est vraiment difficile à comprendre, pestait le T1 Jean-Claude Delmoitié. Nous n’avons jamais été en dessous dans le jeu et le score est forcé mais l’apprentissage se poursuit."

Arbitre: Lucas Loockx

Cartes jaunes: Gündogan, Ndione, Fromont

Buts: Di Vrusa (1-0, 47'), Mba (1-1 et 1-2, 67' et 69'), Debauque sur pen. (2-2, 80'), Fromont (3-2 et 4-2, 82' et 86')

MANAGE: Vanhecke, Papassarantis (57' Debauque), Schohy (74' Fromont L.), Cuche, Di Vrusa (85' Paquot), Depril, Thibaut, Valcke, Fromont F. (88' Gerin), Mathieu, Wildemeersch.

PERWEZ: Pletinckx, Brassart, Kaminiaris, Salles, Avramovic (60' Falzone), Larotonda, Sardo (75' Berteotti), Ndione, Sheta (60' Shamavu), Gündogan, Mba.