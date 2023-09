P3D: Vainqueurs 2-5 au SC Jodoigne, Les Orpois frappent déjà un grand coup

Orp a vite inversé la tendance grâce à Pierquin, bien lancé par Christophe puis Ducornait. "Le pressing adverse nous empêchait de jouer au sol mais on a trouvé la solution via les longs ballons, indique l’attaquant visiteur. Je me sens bien dans le système et on me trouve facilement, ce qui me permet de m’exprimer."

Jodoigne égalisa par Mapumba qui coupa la trajectoire d’un coup-franc d’Henquet mais Orp reprit l’avance sur un coup de pied de Kulkens qui fila dans les filets sans être touché par quiconque juste avant le repos. "Le score de 2-3 était un peu forcé à ce moment-là, admet le T1 orpois, Mathieu Michielsens. Jodoigne jouait mieux au foot tandis que nous étions plus réalistes. Mais, on a été au-dessus en seconde période avec un entrejeu efficace. On met un candidat à six points, ce qui n’est pas négligeable, même s’il a un match de moins."

Le SC tenta pourtant de revenir après la pause mais une faute d’Henquet sur Pierquin lui coupa les jambes. À 2-4, Orp géra tranquillement son avance malgré deux gros ratés de Mapumba et Mbiye, seuls face au goal, et Loureiro paracheva le succès des siens d’une demi-volée dans le petit filet opposé. "Leur victoire est méritée car ils y ont mis plus d’intensité mais ça s’est joué sur détails et c’est frustrant car on commet cinq erreurs individuelles", résume le coach local, Martin Dehut.

Arbitre: M. Petkovic

Cartes jaunes: B. Loueiro, Veronnez, Kulkens, Fortemps, Joiret

Buts: Marchal sur penalty (1-0, 5'), Pierquin (1-1 et 1-2, 17' et 30'), Mapumba (2-2, 35'), Kulkens (2-3, 44' et 2-4 sur pen., 54'), B. Loureiro (2-5, 70').

JODOIGNE: Brandt, Dumont, Puttemans, Calloens, Dreze, Fortemps, Henquet (58' Mbiye), Closse, Congosto, Marchal (84' Monnet), Mapumba.

ORP: Koninckx, Veronnez, Ducornait, Demey, Misson (75' Touan), Kulkens (75' Mellaerts), B. Loureiro, E. Loureiro, Christophe, Pierquin (84' Vincelot), Joiret.