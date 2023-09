Les Mélinois signent un joli 9/9. "On a beaucoup raté dans les vingt premières minutes, puis on s’est montré plus conséquent en marquant trois goals coup sur coup, explique Benoit Lamine (T1). Même si ce ne fut pas notre plus beau match et qu’on a été brouillon en seconde période, on a fait le taf."

Jodoigne est tombé sur plus expérimenté. "On commence bien et on a deux occasions pour faire 0-2, puis Mélin a fait la différence sur les longs ballons et avec sa présence physique, relate Frédéric Stoffelen (T1). À la reprise, on doit faire 4-3 en étant deux fois seul face au but, puis notre adversaire a repris le dessus avec le même style de jeu."

Mont-St-Guibert – Ronvau B 6-2

Buts: Maniet (1-0, 8'), Morais Saraiva (1-1, 20'), Ribant (2-1, 41'), Klein (3-1, 55'), Fareneau (4-1, 63'), Cuypers (5-1, 72'), Gillain (5-2, 76'), Voos (6-2, 82').

C’est en deuxième période que les locaux ont largement pris le large. "C’était un match typique de Mont-St-Guibert, avance Gaël Vanderbrugge (T1). Après quinze bonnes premières minutes, on a laissé l’adversaire revenir au score et on s’est mis en difficulté nous-mêmes en ratant beaucoup d’occasions. Au final, il n’y avait pas photo et on a fait un bon match dans l’ensemble, mais on a trop gaspillé."

Les Chaumontois se sont accrochés durant une mi-temps. "On a joué avec en première période face à une équipe plus forte au niveau vitesse et technique, puis on n’a plus respecté les consignes et on s’est écroulé physiquement", résume Christophe Aubecq (T1).

Jandrain – Huppaye 0-3

Buts: Valk (0-1, 28'), De Henau (0-2 et 0-3, 67' et 86').

Ce match tenait à cœur à tous les anciens d’Huppaye passés à Jandrain mais le résultat ne fut pas celui espéré pour les locaux. "On s’est mis trop de pression car je suis persuadé qu’on est plus fort que l’adversaire mais comme chaque semaine, on ne tire pas tous dans le même sens et la dernière passe n’est jamais arrivée, remarque Frédéric Pierre (T1). Huppaye avait moins de qualités mais y a mis plus d’envie."

Premier succès de la saison pour les visiteurs. "On avait moins à perdre qu’eux et on s’est présenté sans pression mais avec motivation. On a été meilleur dans les duels et les deuxièmes ballons, cela s’est vu sur le terrain, et la victoire est donc amplement méritée. Je suis extrêmement satisfait de mon groupe qui a livré un match parfait", savoure Gaëtan Gramme (T1).

Perwez B – Chastre B 2-1

Buts: Glineur sur pen. (0-1, 5'), Wauters (1-1, 36'), Pletinckx (2-1, 42').

Tous les goals ont été inscrits en première mi-temps et Perwez a raflé la totalité de l’enjeu. "Match compliqué car on n’a pas bien joué, indique Guillaume Joly (T1). Après avoir encaissé sur penalty suite à une faute de main, on a dominé les débats et les deux buts inscrits avant la mi-temps nous ont fait du bien. Par la suite, on a géré mais sans offrir un grand spectacle mais ce succès fait du bien avant d’aborder un calendrier compliqué."

Chastre n’est pas passé loin d’un premier résultat positif. "Le score n’est pas mérité car on a mis de la détermination pour aller chercher quelque chose, on a notamment un but annulé, mais on a connu des soucis sur phase arrêtée en encaissant sur corner et sur coup-franc", détaille Jonathan Fadeur (T1).

Bierges – Mont-St-André 0-5

Buts: Neuville (0-1, 25'), Bosmans (0-2, 27'), Lentini (0-3, 60'), El Machkour (0-4, 77'), Neuville (0-5, 85').

Victoire nette et (presque) sans bavure pour les visiteurs qui affichent désormais un 7/9 au classement. "On s’est présenté avec l’envie de bien faire les choses et on a rendu une belle copie, apprécie Stéphane Decock (T1). Malgré un penalty raté en première mi-temps, on a marqué cinq goals et on n’a pas encaissé face à un adversaire très courageux." Bierges est retombé dans certains travers. "On a livré vingt minutes agréables où l’on jouait avec car il y a eu 2-3 occasions de chaque côté. Mais, une fois qu’en a encaissé, le mental a lâché et je n’ai pas reconnu les gars de la semaine passée face à une équipe plus dure que nous physiquement", résume Sébastien Goossens (T1).

Incourt – Beauvechain remis

La rencontre était incertaine en raison du triathlon d’Opprebais ayant lieu ce dimanche. Le terrain d’Incourt étant indisponible et les deux clubs n’arrivant pas à trouver un arrangement pour décaler le match, c’est le CP Brabant qui a décrété le report à une date ultérieure.