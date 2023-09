Deuxième victoire de la saison obtenue par La Hulpe B samedi soir. Cela avait pourtant mal commencé puisque c’est Woluwe B qui ouvrait la marque peu avant le repos. Mais la force de caractère des locaux a été présente puisque Khatmaoui égalisait à la sortie des vestiaires. À un quart d’heure du terme, Michel Angel, entré au jeu, offrait les trois points aux Hulpois. L’entraîneur de La Hulpe B, Youssef El Baroudi, tient à souligner la bonne deuxième mi-temps de son équipe: "Cela aurait pu aller d’un côté comme de l’autre mais on a clairement mieux joué en deuxième mi-temps grâce à une grosse force de caractère."

Evere B – Ittre B 7-0

Nouvelle déconvenue pour Ittre B en terre bruxelloise. C’était 3-0 à la mi-temps pour Evere B et les visiteurs ont pris quatre buts supplémentaires en deuxième période sans pour autant sauver l’honneur. Ittre et Stéphane Coffinet auront peut-être l’occasion de prendre leurs premiers points avec la réception du Polonia Limelette le week-end prochain.

Boitsfort B – Walhain B 4-2

Les buts de Walhain B: Andri (0-1 et 2-2, 2' et 30').

Walhain B a donné du fil à retordre au leader de ce championnat. Tout avait bien commencé pour les Walhinois puisqu’Andri donnait rapidement l’avantage à son équipe. Boitsfort égalisait ensuite dans la foulée avant de mettre le deuxième. Mais le même Andri rétablissait l’égalité à la demi-heure. En deuxième mi-temps, les visités plantaient le troisième but avant de faire le break pour entériner le score. "La première mi-temps a été très bonne mais on a péché physiquement en deuxième période. C’est de mieux en mieux, même s’il nous reste du travail", précise Stéphane Wille, le coach de Walhain B.

Stockel B – Incourt B 11-2

Les buts d’Incourt B: Saudoyez (3-1, 11') et Lefèvre (3-2,15').

Lourd revers pour les Incourtois qui étaient déjà menés 3-0 après dix minutes de jeu. La réaction d’Incourt B était très bonne puisque Saudoyez et Lefèvre permettaient aux visiteurs de revenir à 3-2. La suite était compliquée puisque Stockel B plantait 5 roses avant la mi-temps et alourdissait le score avec trois réalisations supplémentaires en fin de deuxième mi-temps. Cédric Hanot, entraîneur d’Incourt B, veut tout de même positiver: "La deuxième période était très positive et on doit retenir cela pour la suite du championnat."

Nivelles – Ottignies 3-2

Buts: Derumier (0-1, 19'), Lebrun (1-1 et 2-1, 27' et 37'), Hoogstoel (3-1, 61') et Van Liefland (3-2, 70').

C’est Ottignies qui créait la surprise et qui prenait l’avantage après une vingtaine de minutes grâce à Derumier. Les Aclots réagissaient dans la foulée via deux buts de Lebrun. En deuxième période, Hoogstoel faisait le break à l’heure de jeu en faveur de Nivelles. Ottignies continuait à y croire et Van Liefland donnait de l’espoir aux visiteurs à vingt minutes de la fin. Mais le score ne bougera plus. Gary Illegems, l’entraîneur de Nivelles, retient uniquement les trois points: "Il nous reste encore beaucoup de travail au niveau du contenu mais l’essentiel est d’avoir pris les trois points."

Son homologue ottintois, Sébastien Eggerickx, était très satisfait malgré la défaite: "On tient peut-être ce match référence pour la suite de la saison. Sur l’ensemble du match, un nul n’aurait d’ailleurs pas été volé."