Mené tôt dans la partie, Ophain a perdu ses deux premiers points face à des Bruxellois réduits à dix depuis la 63'. "Ce penalty nous a perturbés car on n’a pas su élaborer nos mouvements comme d’habitude et notre jeu était plus brouillon face à quelques individualités vivaces, remarque Patrick Longfils (coach). On a mis le siège devant leur but en deuxième mi-temps et on aurait pu émerger mais le score est logique car il y a eu deux lattes de chaque côté."

Ol. Anderlecht – Villers B 8-2

Buts: Ben Taïb (1-0, 2-0 et 3-0, 17', 19' et 23'), Sautier (3-1, 26'), Syoen (3-2, 30'), Thiam (4-2, 5-2 et 6-2, 48', 54' et 59'), Sanchez (7-2, 77'), Madimba (8-2, 89').

Déjà 23 buts encaissés en trois matches pour Villers qui est pourtant revenu à 3-2. "On démarre mal le match puis on revient dans le coup et on met des choses en place en vue de la deuxième mi-temps, mais on prend deux goals en huit minutes, souffle Cédric Musette (T1). L’adversaire a eu la réussite qu’on n’a pas eue en plus d’un mélange avec de grosses erreurs."

Ittre – Genappe B 4-1

Buts: Leclerc (1-0, 58'), De Longueville sur pen. (2-0, 71'), Baeyens (3-0, 77'), Leclerc (4-0, 88'), Deglas (4-1, 89').

Tout s’est joué en deuxième mi-temps et Ittre s’en sort de nouveau avec les trois points. "La première mi-temps est pour nous et la seconde pour eux alors, or c’est là qu’on marque tous nos buts face à un adversaire qui m’a agréablement surpris", souligne Gaëtan Sempoux (T1).

Première défaite de la saison pour Genappe qui s’est fait souvent punir en contre. "Première mi-temps aux points pour Ittre car ils ont deux têtes et une frappe sur le cadre tandis qu’on a un penalty non sifflé, raconte Yannick Leblanc (T1). On domine à la reprise avec deux occasions puis ils font 1-0 et le penalty du 2-0 nous a fait mal. À partir de là, on a encore essayé de pousser mais le match était joué."

Saintes B – Nivelles B 6-0

Buts: Wallet (1-0, 10'), Benkaddi (2-0, 46'), Wallet (3-0, 56'), Van Dooren (4-0, 61'), Benkaddi (5-0, 76'), Florue (6-0, 90').

Deuxième carton d’affilée pour Saintes mais, cette fois, sans encaisser. "Avec beaucoup de jeunes et un gardien exceptionnel qui nous sort trois gros arrêts et un penalty, on a directement étouffé l’adversaire avec des phases répétées à l’entraînement et Nivelles n’a rien su faire", savoure Kevin Benois (T1).

En face, "on a très mal commencé le match avec un gros manque d’envie, et on prend un goal sur une erreur défensive, analyse Dimitri Veny (T1). On se ressaisit et on loupe un penalty avant la mi-temps. Peut-être le tournant car on encaisse dès la reprise puis on a coulé au fur et à mesure. On a été trop gentil dans les duels face à une équipe plus malicieuse."