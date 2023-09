En quelques mots, Jean-Paul Dos Santos résume la défaite de son équipe qui s’est retrouvée menée au score dès le quart d’heure et qui n’est jamais parvenue à faire douter une équipe de Saintes qui lui était tout simplement supérieure. "Nous avons joué le jeu, on les a bousculés, mais cela ne fut pas suffisant, même si nous aurions mérité un petit but pour la mentalité affichée."

Ce petit but ne tombera pas, la faute à une équipe de Saintes bien en place et percutante offensivement, à l’image des quatre autres buts inscrits en seconde période. "Il n’y a pas eu photo, lance Dorian Nizot. Nous étions trois, voire quatre fois au-dessus. On marque très vite mais on rate ensuite beaucoup et on les tient dans le match. De notre faute car on doit mener 0-5 à la pause et ce ne sont pas des petites occasions que nous ratons."

Du côté du Ronvau, "tout le monde était frustré en rentrant à la mi-temps car on ne parvenait pas à construire du jeu. Ils bougeaient beaucoup plus que nous. Maintenant, nous n’avons pas que subi et on a aussi eu des petites occasions."

La seconde mi-temps est pour Saintes qui déroule et dont le succès final ne se discute pas. "La mise au point à la mi-temps a fait du bien, apprécie Dorian Nizot. On se retrouve avec un bilan de 7/9, j’aurais préféré un 9/9, mais je n’ai pas oublié les deux points perdus à Clabecq où nous avions oublié de plier le match en menant 0-2, ce qui aurait pu nous arriver au Ronvau, à force de gaspiller. Ce ne fut heureusement pas le cas et on fera le point de la situation dans trois semaines après avoir rencontré Chastre, Woluwe et surtout Ophain."

Au Ronvau, où Schumacker a raté un penalty en fin de rencontre, tout n’est certainement pas à jeter. "Les chiffres sont lourds mais on a disputé un bon match et je ne suis pas déçu de l’état d’esprit des gars", termine Jean-Paul Dos Santos.

Arbitre: Sina Salari.

Buts: Es-Sadiki (0-1, 17’), Rifi (0-2, 47’), Casellas (0-3, 66’), Es-Sadiki (0-4, 80’), Agostinacchio (0-5, 87’).

RONVAU: Lacourt, Vandamme, Verrept, Moens (75’ Polleunis), Courtejoie (75’ Herode), Somerling (58’ Focant), Makena, Mohimont (53’ Vanval), Jacoby, Ingberg, Schumacker.

SAINTES: Van Zele, Asaidi (68’ Hamri), Maeyens, El Bakkali, Rifi, Aarab, Bailly (68’ Casellas), Labiad (52’ Benlouafi), Diaw (73’ Agostinacchio), De Pascale, Es-Sadiki.