Maëlle Levacq s’est imposée sur le Challenge du BW: "J’ai adoré la bonne ambiance"

Deux distances au menu, 5 ou 10 km à travers les campagnes avoisinantes et un peu de relief. Parmi eux, Maëlle Levacq qui, si elle s’est imposée sur la petite distance chez les dames, ne retiendra pas spécialement la prestation… "Le chrono veut tout dire, c’était lent et… normal car je suis actuellement blessée. Je ne cours d’ailleurs pas souvent le Challenge du BW mais là, j’avais envie de me retrouver avec les copains de mon club du Run Together Chastre. J’ai trouvé le parcours vraiment sympa surtout avec le passage dans le parc voisin que je connaissais même si je n’avais pas couru ici l’an dernier. J’ai adoré la bonne ambiance des organisateurs qui ont pu assurer un beau moment aux participants que ce soit avec la musique ou le micro et puis, tout s’est passé sous le soleil…"

Pour Maëlle, c’est l’occasion de revenir sur sa saison. "Mon gros objectif, c’était en mars avec la course d’Andenne Le Dernier Homme Debout. Je souhaitais aussi monter dans les distances et prendre part à des trails de montagne en France et en Italie. Au plus c’est trash, au mieux cela se passe bien mais actuellement, j’ai une luxation de la hanche et deux tendinites, donc j’ai dû revoir mes ambitions à la baisse et mon programme. L’idée est de continuer à courir le plus possible, mais sans forcer, à raison de quatre à six séances par semaine… C’est la seule stratégie que j’ai pour continuer mon sport de manière régulière tout en me soignant et donc continuer à prendre du plaisir dans ce que je fais. J’espère que, fin octobre, tout cela sera derrière moi et que je puisse alors repartir sur d’autres objectifs."

En 2024, place à des courses de montagne donc ou alors des trails dans les régions de Chimay et Yvoir "où j’ai de la famille. Pourquoi le trail plutôt que le jogging ? Car je suis à la base une randonneuse et donc, une marcheuse. Marcher sur un jogging, tout le monde vous regarde alors que sur un trail, on peut le faire ! Et puis, j’aime les beaux paysages même si sur certains joggings, c’est pas mal."

Un rêve ? "Le tour des Géants, 300 km autour de la Vallée d’Aoste."

À noter, à Waterloo, la victoire de Victor Terrier et Amandine Ollinger sur le 10 km, et Tamirlan Salsanov sur le 5.