BRAINE-L’ALLEUD: Alicia Naessens (C2 – 1 v.), Virginie Vanderlinden (C2 – 0v.), Célia Dupont (C0 – 0v.)

Montées en nationale 2 à l’issue de la saison dernière, les Brainoises viseront le maintien au troisième niveau national. "La nationale 2 telle qu’elle existe va disparaître la saison prochaine. Le troisième niveau sera régional et plus national. Nous n’affronterons donc plus d’équipe néerlandophone. La fédération a prévu deux niveaux régionaux. Pour rester dans la première série régionale, nous devons terminer cette saison entre la deuxième et la cinquième place. Ce ne sera pas facile", signale Christophe Dupont, coach de l’équipe féminine brainoise.

Il y a deux équipes néerlandophones en nationale 2: Turnhout et Louvain. "Si une ou ces deux équipes terminent entre la deuxième et la cinquième place, on récupérera une ou deux équipes francophones pour la première série régionale, soit les sixième et septième classées."

Premier match contre les favorites

Les Brainoises alignent la même équipe que la saison dernière. "Il est compliqué de faire des transferts chez les dames. Il n’y a pas assez de joueuses."

En classement, avec une C0 et deux C2, les Brainoises n’ont pas l’équipe la plus faible de la série. Virginie Vanderlinden est une ancienne B4. "Elle retrouve progressivement son niveau", lance encore Christophe Dupont.

Célia Dupont (C0) a battu un C0 hommes au tournoi de Nivelles alors qu’elle est D0 en hommes.

La formation de Turnhout, qui se rendait à Braine-l’Alleud samedi dernier, fait partie des favorites de la série. "C’est déjà un gros morceau pour aborder la nouvelle saison. Turnhout aligne une B2 et deux B4. C’est très fort."

Alicia Naessens a sauvé l’honneur pour les Brainoises en signant un succès lors de son premier match (3-1, 16-14 au quatrième set) face à une B4 adverse. "C’est la première fois que je bats une B4", lance la joueuse.

Célia Dupont a perdu à la belle (8-11 au cinquième set) contre cette même B4.