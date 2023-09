D3A ACFF: Bien que battu 2-0, Jodoigne n'a pas démérité à Onhaye

Les Walhérois s’empressèrent donc de faire circuler le ballon le plus proprement possible, avec le petit Steeno en pointe et Kembi sur leur flanc droit. Mais les premières possibilités, signées ou échouant à "JB", Granville, Fastrez ou encore Bastin, n’arrivaient pas à tromper Bronckart, qui sortait une parade salvatrice sur un centre bien recoupé par Steeno dans le petit rectangle. Jodoigne tenait le coup, mais perdait Lapierre, "rougi" suite à une intervention sur le jeune élément offensif visité, juste avant la mi-temps.

"On n’a pas commis l’erreur que font souvent les équipes qui se retrouvent en supériorité numérique, signalait, après le match,"Lio". On est resté structurés, tout en essayant de trouver l’homme libre dans les espaces. Car, eux ont alors joué plus long, avec un homme en plus devant. Mais on avait déjà la mainmise sur la rencontre depuis le deuxième quart d’heure. Et des occasions franches, on en a obtenu !"

Dethier remplacé à la pause

Dethier faisait les frais du remaniement tactique visiteur, pour entamer un second acte qui conservait la même trame. Et qui voyait les Onhaytois trouver la faille, sur une phase arrêtée et… un flagrant manque de marquage dont profitait Gilain, d’une reprise de la tête. Le plus dur semblait accompli pour les visités, même si les Brabançons ne s’écroulaient pas. "On avait établi un plan de jeu pour les embêter un maximum et on l’a bien respecté, notait leur coach, Steve Dessart. Même à dix, on a bien tenu le coup. Je suis plutôt fier que déçu. C’est de bon augure avant notre match face à Couvin, qu’il faudra gagner, celui-là."

Onhaye insistait pour mettre le deuxième, mais Lizen envoyait hors cadre, alors que Bronckart renvoyait des poings un envoi de Gilain. Le "capi" avait droit à une nouvelle chance, non exploitée, sur un centre de Guerri. C’est finalement ce dernier qui allait planter le numéro deux en croisant parfaitement le cuir, libérant ainsi tous ses supporters. "On vient d’enchaîner six matchs en trois semaines, mais on a aussi bien fait tourner le noyau", concluait le T1 de l’Agauche.

Arbitre: Corbay.

Cartes jaunes: Defresne, Fastrez, Sanwo, Bronckart, Boudar, Gillis, Leclef, Litonge.

Carte rouge: Lapierre (43e).

Buts: Gilain (1-0, 56e), Guerri (2-0, 91e).

ONHAYE: De Vriendt, Leclef, Granville, Defresne, Bastin, Gillis, Gilain, Fastrez (56e Lambert), Guerri, Kembi (63e Lizen), Steeno (72e Teklak).

JODOIGNE: Bronckart, Berisha, Lapierre, Sanwo, Lucchese, Zwikel (73e Litonge), Boudar (73e Muntuabu), Pohl, Gilles (73e Hassouan), Dethier (46e Varela Cortes), Mirabile.