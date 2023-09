D2 ACFF: Tubize-Braine arrache un point dans les arrêts de jeu à La Louvière (2-2)

Le match débutait sur un pressing haut des visiteurs mais cela ne durait pas. Le spectacle proposé était de qualité et la domination locale incontestable. La RTUB faisait front malgré un football plutôt brouillon par rapport aux dernières sorties. Les Loups étaient dominants et rentraient au vestiaire nantis d’un logique avantage d’un but.

La mise au point effectuée par le staff visiteur durant la pause semblait porter ses fruits et c’est avec une tout autre volonté que la troupe de Mohamed Bouhmidi abordait la seconde période. À la 52e, il fallait un beau réflexe de Cremers pour empêcher que la tête de Butera ne file dans l’angle. L’URLC se mettait à déjouer et faisait traîner les choses un maximum afin de conserver son maigre viatique. On se dirigeait ainsi vers un court succès local lorsque de manière incompréhensible Ousmail touchait de la main le ballon en zone cruciale. Avec les conséquences que l’on sait

"Le discours du capitaine et du coach à la mi-temps a été reçu 5/5 par le groupe qui s’est parfaitement repris. Ce point nous le méritons et si s’il était encore resté 5 minutes de plus à jouer je suis persuadé qu’il y avait la place pour une victoire", se faisait sans doute un rien trop optimiste Lorenzo Butera, le défenseur de la RUTB.

Arbitre: M. Arcoly

Cartes jaunes: Nsungu, Baiardo, Van Onsem, Ba, Luhaka.

Buts: Ba (1-0, 14’), Lauwrensens (1-1, 19’), Lazaar (2-1, 30’), Crame sur pen. (2-2, 93’)

URLC: Cremers ; Baiardo, Luhaka, Salem, Traore (28’ Ousmail) ; Lazaar (46’ Ben Belkasse) Nsungu, Ba (80’ Ippolito), Ouattra, Mukala ; George (80’ Sakhi).

T ubize-braine: De Bie ; Van Onsem, Butera (81’ Sebahi), Essikal, Delhaye ; Lauwrensens, Garlito, Piret (81’ Tepe), Lkoutbi, Lwangi (60’ Giusto) ; Crame.