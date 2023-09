D2 ACFF: Première défaite de la saison pour Rebecq, battu 0-1 par Union B

Après la moitié du premier acte, Rebecq rentrait enfin dans le match et rééquilibrait les échanges sans pour autant se montrer dangereux. Le match était pauvre en occasion et la seule opportunité des Rebecquois venait des pieds de Polizzi, dont la frappe était bien détournée par De Bolle. Dimitri Leurquin, le T1 de Rebecq, n’était d’ailleurs pas très content à la pause: "On s’est fait manger au niveau de l’intensité et notre bloc n’était pas assez compact. Ils ne se sont pas pour autant montrés très dangereux pour autant."

La deuxième mi-temps reprenait sur les mêmes bases que la première avec un match très fermé, parfois fort haché et avec peu de situations intéressantes à se mettre sous la dent. Les Rebecquois vont alors essayer de jouer de manière plus directe dans les dernières minutes pour revenir dans la partie. Mais ni Aydouni ni Coulibaly ne parvenaient à faire trembler les filets dans le dernier quart d’heure. Le score ne bougera plus et c’est d’ailleurs la première défaite de la saison pour Rebecq qui n’a toujours pas gagné en championnat.

Pas de raison de paniquer pour autant selon Dimitri Leuquin: "On a été pauvre offensivement aujourd’hui alors qu’on avait montré de bonnes choses à Verlaine la semaine passée. Les joueurs étaient motivés de prendre quelque chose avant le match mais cela n’a pas fonctionné. Il faudra se remobiliser et bien travailler cette semaine pour aller prendre quelque chose la semaine prochaine à Binche."

Naim Araab, de son côté, gardait les pieds sur terre après le premier succès de son équipe: "On a été consistant dans la gestion de ce match même si on peut encore s’améliorer à certains moments. Cette première victoire de la saison est de bon augure pour la suite."

La technique

Arbitre: J. Gabriel.

Cartes jaunes: Camargo, Tshilanda, Morias, Henri, Rousseau, De Bolle et Zaanan.

But: Makate (7', 0-1).

REBECQ: Rousseau, Morias, Grégoire, Polizzi, Kudimbana (70' Aydouni), Henri (79' Contino), Demolie (46' De Greef), Camargo, Coulibaly, Zaanan et Zorbo.

UNION B: De Bolle, Tshilanda, Asaidi, Bafdili (76' Mendoza), Makate, Asri, Huygevelde, Delph Rivera (81' Safari), Lemaire, Berradi et Akbib.