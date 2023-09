D1: Déjà du changement dans le roster des Castors Braine

Elle est remplacée par une autre américaine: Victaria Saxton, 23 ans, 1m88. "Victaria va nous apporter beaucoup de dynamisme et d’agressivité, souligne le coach Dusart. C’est une poste 5 bondissante et rapide, excellente au rebond et avec un tir extérieur fiable. Elle s’inscrit dans la lignée d’une équipe jeune et dynamique pour sa première saison en Europe."

Victaria Saxton a été draftée en 23e position au troisième tour lors de la draft 2023 par Indiana Fever. Elle a aussi été championne NCAA (championnat universitaire) avec South Carolina en 2022. "Nul doute que ce renfort sera apprécié par ses coéquipières et par le public et appréciable pour réussir les challenges de la saison", poursuit le club.

Victoire à Keltern

En attendant l’arrivée de ce nouveau renfort, Braine poursuit sa préparation. Samedi, les Brainoises se sont imposées 51-61 chez les championnes d’Allemagne, Keltern, qu’elles retrouveront en EuroCup. Une rencontre que n’a pas disputée Morgane Armant, toujours blessée à l’épaule.

Ce mercredi 20 septembre, à 18 h 30, les Brainoises se déplaceront à Liège Panthers pour une autre rencontre amicale, avant de prendre la direction de la Pologne pour y affronter Gdynia, l’équipe coachée par Philip Mestdagh.