Les Chastroises n’ont pas effectué le déplacement en terres brugeoises, ce samedi après-midi. Une déception, certainement, alors que l’équipe avait joué tous ses matches, la saison passée, malgré une situation déjà compliquée. "C’est un one shot, assure le président, Didier Gelders. Il y a beaucoup de blessées et on avait pas mal d’absentes ce week-end. Et on n’avait pas envie d’aller là-bas à onze, sans banc."

Léo Noemi espérait jouer mais il a dû se rendre à l’évidence après le match de la P1. "On a hésité jusqu’à la dernière minute car on attendait encore des réponses de joueuses de P1 mais il y a encore eu des blessées supplémentaires vendredi soir, souffle le T1. Du coup, cela a un effet boule de neige car il faut aller puiser dans la P1 et, au final, on en demande beaucoup à ces filles."

Deux semaines off

Le prochain match aura lieu le samedi 7 octobre contre Diksmuide. "Le week-end prochain est consacré à la Coupe de Belgique puis Gand a demandé le report du prochain match (le 14 octobre, NDLR), poursuit Didier Gelders. Nous avons donc quinze jours pour retaper tout le monde mentalement et physiquement."