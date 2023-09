Quarts temps: 16-20, 9-16, 16-22, 10-14.

BRAINE 2001 (3x3, 16/25 LF, 22 ftes): RENARD 5, Chrétien 9 (2x3), OLISLAGER 2, TILMANT 12, Timmermans 10 (1x3), Maeter 2, VAN CAMP 10, LARDINOIS 1.

OTTIGNIES (8x3, 12/23 LF, 22 ftes): COLLING 18 (4x3), LECOMTE 13, Myttenaere 4, RONVAL 8 (2x3), De Reuck 3 (1x3), Lohiss 4 (1x3), Valentin 8, Carrez 3, VANPEE 7, Delvaulx, TYSIAK 4.

Au coup d’envoi de ce derby de P1 disputé à Lillois, chaque équipe déplorait des absents. Face aux onze Ottintois (qui s’alignaient sans Deherdt ni Steimes), Braine 2001 n’avait posé que huit noms sur la carte. "Sans Modestus (vacances), Schwertz (voyage de noces) et Vemylen (raisons personnelles), on a souffert dans la raquette. J’ai dû aligner comme grand Timmermans et Van Camp qui n’ont pas démérité mais qui se sont fatigués à force de lutter, reconnaissait le coach Debienne qui ne voulait pas pointer cette excuse. Globalement, Ottignies a fait preuve de plus d’envie, notamment défensive. On s’est un peu laissé pousser et on n’a pas su compter sur un peu d’adresse à distance. Que ce soit aux lancer-francs ou à 3 points, cela a été insuffisant. Et puis on encaisse bien une vingtaine de rebonds offensifs, cela veut dire plusieurs secondes chances concédées. On s’est battu mais quand on récupère un ballon au plan défensif, on n’a plus de jus et on manque de lucidité en zone avant. Je savais qu’on manquerait de rotation et le seul grand que j’avais, Olislager, encaisse très vite trois pénalités au second quart temps."

Le coach Debienne concluait par une boutade: "Ottignies a pu insuffler du sang neuf mais moi, les seuls jeunes que j’ai, ce sont les enfants de mes joueurs et ils étaient dans le public."

Pointé à 31-46 (25e), le 2001 réagira pour revenir à -9 mais Ottignies avait décidé d’être aussi complet que régulier dans cette partie: 41-58 (30e) et 46-63 (35e).

"On a joué avec le cœur, beaucoup d’énergie et les erreurs qui vont avec"

Lui qui avait nourri quelques craintes avant le match ( "On dit qu’on joue comme on s’entraîne et je vous avoue que ça n’a pas été fameux cette semaine"), le coach ottintois Thomas Thys a eu l’occasion de faire tourner et ne s’en est pas privé: "Tout le monde a participé au succès. On a joué avec le cœur, beaucoup d’énergie et les erreurs qui vont avec."

Régulateur des attaques du Rebond et donneur d’assists en chef, Jimmy Vanpee (rebaptisé "Le Magicien d’Ott’" par ses équipiers) aura eu un rôle en vue dans ce derby: 51-72.