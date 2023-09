3/3: le Rebond Ottignies continue sa moisson

Malgré une dernière possession et un essai hennuyers qui ont échoué dans les dernières secondes, le Rebond l’a emporté. "C’était le match piège par excellence, signale la coach Dochez. La salle n’était pas évidente, le jeu déployé par le promu de P1 Hainaut était atypique et c’était un long dé placement. Pour couronner le tout, on n’a pas assez marqué."

Comme lors de leurs précédentes joutes, les Brabançonnes se sont fait des frayeurs dans les derniers instants: "On a mené de 13 points au troisième quart temps mais on s’est fait peur dans les dix dernières minutes. Templeuve a égalisé dans les dernières minutes mais on l’emporte au final. Perdre ce match aurait été très frustrant car on sait qu’intrinsèquement, on peut et on doit le gagner."

Un troisième succès qui isole les Ottintoises en tête de la R2A mais la coach Dochez tient à la garder froide: "On a un peu de chance avec le calendrier mais il fallait les gagner ces rencontres. Ce sont des succès importants pour la suite de notre saison. On ne joue pas le week-end prochain et on accueille Sprimont le 30 septembre. D’autres gros morceaux suivront."