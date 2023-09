D3A ACFF: Face au Crossing, "Braine doit croire en ses qualités", assure Quentin Laurent

À bientôt trente-quatre ans, l’ancien de Tubize (5 saisons en D2) et de Rebecq, entre autres, dispute sa deuxième campagne au stade Gaston Reiff. "Je me sens bien physiquement et comme tout va avec les résultats dans le football, ce départ positif engendre le moral. Et puis, le scénario de dimanche passé forge également un bon état d’esprit car un tel retournement de situation n’arrive que 4-5 fois dans une carrière. Cela prouve aussi qu’on va au bout des choses. On sait qu’on a beaucoup de jeunesse mais aussi des qualités indéniables. C’est aux vieux à transmettre les valeurs et aux jeunes à être réceptif et à les emmagasiner, et cela pourrait nous donner un très bon mix."

Smeets: "Jouer libéré"

Axel Smeets, le coach, espère que ses joueurs n’auront aucun complexe. "Si je suis de l’autre côté, j’attends une réaction de mes joueurs après deux défaites. On sait qu’il y a des qualités au Crossing mais on a aussi une belle équipe. Et, on a ce qu’on voulait avant de les recevoir avec ce 6/9 d’autant que les matches compliqués vont s’enchaîner dans les prochaines semaines. Si on prend quelque chose ce dimanche, ce sera du bonus, mais je veux surtout qu’on joue libéré et avec nos atouts afin de voir comment on peut contrecarrer un adversaire qui a aussi ses faiblesses."

Dutrieux et Bellia ont repris avec le groupe. Willaert a une fracture de la pommette et Wallaert est suspendu.

Le noyau: Berghmans, Ramazani, Lella, Laurent, Queimadelas, Absil, Leyseele, Santinelli, Smeets, Ladrière, Merchier, Dettori, Buscema, Derwa, Latorre, Tis, Sylla, Carlier, Zé.