D2 ACFF: Rebecq reçoit Union B, toujours en quête d’un premier succès

La rencontre face aux espoirs de l’Union Saint Giloise de ce dimanche après-midi (15 h) devra se solder par une victoire du côté de Rebecq. En effet, alors que les hommes de Dimitri Leurquin ont enchaîné jusqu’à ce jour trois partages (tous sur un score de 2-2), la nécessité de gagner se fait ressentir. Avec un premier bilan de 3/9, une victoire pourrait donner des allures de bon début de championnat pour les Rebecquois, alors qu’un nouveau partage ou une défaite seraient quant à eux synonymes de débuts manqués. Il faudra donc se montrer plus rigoureux en défense, puisque sur les trois premières rencontres, Rebecq aura à chaque fois été mené, comme le rappelle Dimitri Leurquin. " C’est un match qui est important, sans vouloir trop vite se mettre de la pression. On a l’envie d’aller chercher cette première victoire. On reste frustré de nos deux derniers partages, où l’on méritait clairement de gagner. Une victoire nous permettrait de basculer dans le bon wagon au classement et surtout nous permettrait de faire fructifier les trois premiers résultats. "