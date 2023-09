Chloé Beauclercq est championne de Belgique

Parmi les lauréats, on retrouve Chloé Beauclercq dans la catégorie des Filles de -10 ans. Il s’agit du premier titre décroché par la jeune habitante de Bousval sous les yeux ravis de son papa, Olivier. "Il y a deux ans, Chloé était vice-championne de Belgique en -9 ans alors qu’elle était un an en avance. L’année dernière, toujours en -9 ans, elle s’était inclinée en demi-finale alors que cette année, en -10 ans, elle est allée jusqu’au bout après avoir éliminé la Liégeoise Miriam Lazar qui était championne de Belgique l’année dernière puis Francesca Filip, joueuse de la VTV, en finale."

En ajoutant deux matches gagnés lors de tournois Tennis Europe dans la catégorie des -12 ans, Chloé Beauclercq termine une grosse saison, elle qui est entraînée par son papa. "Jyoto, mon épouse, ne joue pas au tennis mais on est une famille de passionnés. J’étais encore classé B-15.2 il n’y a pas longtemps alors que le plus jeune, Romain (7 ans), va participer à des rassemblements organisés par la Fédé."

Quant à Chloé, dix ans, elle a vite été touchée par le virus de son paternel. "Elle devait avoir 4,5 ans quand on a commencé à jouer avec des balles rouges sur la terrasse du jardin. Je l’ai ensuite inscrite à des cours collectifs à l’Argayon puis elle s’est affiliée au Racing mais elle ne s’y rend que pour y jouer les interclubs."

La bonne formule

Et pour cause puisque son professeur attitré, c’est lui. "Elle a aussi eu des cours au Parival avec Audrey Dujardin mais à part ça, Chloé n’a jamais été vraiment intégrée dans un club. Je l’entraîne un maximum sur des terrains que je loue dans la région et manifestement, la formule fonctionne car elle est championne de Belgique."

Chloé a aussi été intégrée à "Hope and Spirit", "une belle opportunité d’avoir des liens sociaux et de rencontrer d’autres joueurs lors des rassemblements. Cela nous permet aussi de recevoir une bourse qui soulage l’investissement financier car jouer tous les jours, avoir des entraînements de qualité et un gros volume d’heures n’est pas donné."

Chloé étant également prise en charge par l’AFT, cela lui donne effectivement un agenda bien chargé. "Elle a trois entraînements à l’AFT à Mons. Elle s’y rend les mercredis, vendredis et samedis, en logeant à chaque fois sur place les nuits du vendredi au samedi. C’est une sorte de tennis-études, un stade avant que l’on ne parle de l’internat."

Olivier est un papa et un professeur comblé, lui qui se démène pour trouver des terrains disponibles afin de dispenser son savoir à sa fille. "J’ai mis en place les bases techniques et j’essaie de rendre l’activité la plus ludique possible. Je suis en tout cas fier d’avoir pu lui transmettre ma passion, et à Romain aussi."

Mais il le sait aussi très bien: gagner un titre est bien, "c’est gratifiant et cela récompense un travail au quotidien", mais le plus important est maintenant de persévérer. "Chloé reste bien les pieds sur terre. Elle n’oublie pas l’école (NDLR: elle est en 5e à Notre-Dame à Céroux) qui demande aussi rigueur et discipline dans la gestion de ses activités, et on avance au jour le jour afin de se remettre en question et d’améliorer son jeu."

Prochain tournoi: le Tennis Europe à Odrimont à la fin du mois d’octobre.