Un Top 9 pour Mathias Mensaert (Beauvechain) en 3 Nations Cup, en Allemagne

Une épreuve qui a été particulière pour le jeune biker de Beauvechain. En effet, la course a vu deux départs être donnés, à la suite d'une importante chute lors du premier start. Dès lors, l'organisation a pris la décision de neutraliser l'épreuve. "Oui en effet, c'était assez particulier de devoir recommencer un départ, raconte le Brabançon wallon. Mais voilà, un start loop était au programme avec environ trois minutes de trajet pour effectuer celui-ci. Mais il y a eu une chute au départ, et comme cela encombrait le circuit, une fois le moment de repasser à l'endroit de la chute, les organisateurs ont neutralisé la course car cela aurait été dangereux et le passage était très limité. Dommage, j'étais bien parti mais voilà. On a repris un nouveau départ un peu plus loin..."

Un peu enfermé sur ce second départ, Mathias reste quand même avec le groupe de tête mais un coureur le fait tomber dans la zone technique et lui fait perdre le contact avec le groupe de cinq qui s'isole devant. Une course où il y a eu des petits soucis dans le balisage avec des lieux où la rubalise était manquante. Du coup certains ont coupé, il y a même une de la disqualification d'un concurrent. Malgré tout, Mathias ne retient que le positif de cette expérience. "Winterberg, c'était une super course, je ne connaissais pas le parcours mais il y avait de beaux passages, une longue descente, une longue côte, un peu comme dans les Alpes quoi. J'ai donc apprécié. La concurrence était là surtout avec les Hollandais et les Belges, toujours bien placés en coupe du Monde. Bref, dans ce contexte, la 9e place me satisfait."

La semaine précédente, Mathias est monté sur le podium à Langdorp sur un parcours très roulant "où on a eu une moyenne de 22km/h, même s’il y avait des belles petites côtes et un tracé chouette. Je suis parti avec la tête durant deux tours mais ensuite, je n'ai pu suivre une attaque. Donc j'ai roulé au tempo durant une heure pour finir troisième."

La suite du programme pour notre interlocuteur ? Coupe de France en Bretagne ce week-end au Mont-Saint-Michel : les Bosses de Brouhan. "Mais il y a autant de dénivelé qu'à la montagne. Cela risque donc d'être spécial. Puis je participerai aux Nationaux de Gravel à Meerdael avant de faire du cyclo-cross pour m'amuser."