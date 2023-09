R2B Dames: Derby brabançon pour les Castors face à Ganshoren

Pour l’adversaire bruxellois non plus puisque Ganshoren a gagné de 20 points à Boninne. L’équipe coachée par le Néerlandophone Geert Van Driessche est descendue de Régionale 1 et apprécie jouer dans l’intensité. Aux côtés de certains éléments routiniers passés par le RIV Brussels (Pearson, Patrut), l’équipe bruxelloise compte sur son réservoir jeunes et le déploiement d’une forte énergie quarante minutes durant. Un ensemble duquel se dégage le duo Manzi – Lufuando-Sakaneno, très précieux au plan physique et dans l’apport en points. Voilà Braine prévenu.